鎖定降息前好康！7月美元高利列車起跑 6銀行懶人包一次看

第三季國銀高利美元起跑，主打搭上美國聯準會（Fed）9月啟動降息前的高利列車，永豐銀與凱基銀都推出高利美元活存、最高喊到7.88％，滙豐銀、北富銀、永豐銀、凱基銀也都推出高利美元定存，以定存天期來看，最長優惠期限為滙豐銀6個月天期定存高達7%。

最短天期凱基銀也推出超短天期高利美元定存，門檻1,000美元起，可以享有一周10％優惠年利率，沒有承作上限

7月起跑的高利美元專案，銀行卯足全力搶市，短中長天期高利美元定存專案，滙豐銀、北富銀、中信銀都有推出，最高達7％。

滙豐銀自7月開始的美元優利定存，延續第二季高利，年息同樣喊到7％，可定存三個月，單筆最低承作金額3萬美元、單一客戶最高承作200萬美元，但因滙豐銀高利美元定存主因是招攬財富管理客戶，本波活動同樣限制名下往來資產餘額3,000萬以上，或是卓越理財尊尚新戶。

中信銀7月起跑的高利美元專案，活動快閃兩個月，1,000美元起即可享有1個月天期5.5％美元定存，1萬美元可拿到1個月天期6％高利。

星展銀則給出1個月天期5.6％、3個月天期5.4％利率，限定新資金承作，且星展豐盛理財客戶與星展豐盛私人客戶為各幣別3萬元（含），每人總承作限額：星展豐盛理財客戶為各幣別50萬元（含），星展豐盛私人客戶或具有效專業投資人資格之豐盛理財客戶為各幣別100萬元（含）。

北富銀定存1個月年息最高5.2％、3個月最高5.3％、6個月最高5.2%，惟高利鎖定分行臨櫃、並單筆申辦3萬美元以上客戶，假設選擇行動銀行或分行臨櫃、單筆1000美元起存專案，1個月、3個月、6個月定存利率降至5％、5％、4.8％，線上換匯可以享有優惠3分。每人單筆最高獲美日累計換匯金額，限制50萬元。

第二種為高利美元活存。凱基銀數位帳戶推出高利存款活動搶市，美元活存喊到7.88％高利活存，但超過額度則以3.65％計算，最多可以享有活動優惠3個月。

永豐銀7月開始推出高利美元活存專案，最高喊到4％，優惠同樣限定三個月，快提供閃兩個月提錄時間，登錄完成即可享有高利，按照當月增量資金、也就是當月增加的美元活存的增加部位，只要增加100美元、就可以加碼2.55％，如果包含牌告利率可達3.7％；增加1萬美元加碼2.85％、包含牌告利率為4％。

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