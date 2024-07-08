金融三業對陸曝險劇減

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金融三業5月底對陸曝險狀況
金融三業5月底對陸曝險狀況

金管會統計今年5月底金融三業對陸曝險共1兆297億元，年減1,361億元或11.7%，其中各銀行近一年大砍對陸授信近千億元「砍最大」，顯示銀行業對陸市場更趨保守，市場估最快今年底前，整體金融三業對陸曝險將跌破兆元關卡。

立委林楚茵在財委會示警，大陸在6月公布的反台獨法規中指出，若違反其中條款可處分沒收財產，這將使赴陸投資的金融業面臨高度風險；金管會主委彭金隆坦言，這是金管會成立來從未有過的新經營變數，已高度關注。

金管會將與跨部會諮詢新法規衝擊並研擬因應方式，尤其密切關注投資風險。彭金隆說，多年來，特別是疫情後，金融業已大降對陸曝險，金管會嚴密監控所有地區的投資風險，也允諾一個月內與跨部會完成諮詢。

據統計，5月底銀行業對陸曝險占淨值比已降到21%、證券期貨投信對陸曝險占淨值是1.67%，保險業曝險占可運用資金0.22%最低；以絕對金額來看，則以銀行業逾9,400億元最高，銀行局長莊琇媛說，將進一步討論因應方式。

金管會公布最新金融三業對陸曝險狀況。截至5月底統計，銀行業對陸曝險已年減一成降到9,448.6億元，其中授信額是6,174.2億元、投資2,409.8億元，各年減980億元及207億元，又以授信年大砍近千億元最大。

金管會

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