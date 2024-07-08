銀行業買債量探低 兩個原因

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金融三業5月底持股債水位概況
金融三業5月底持股債水位概況

5月台灣公債標售量大減、海外債殖利率僅小幅回檔，使銀行業5月僅買債455億元，買債量是統計以來最少，壽險業則反手轉賣107億元，5月單月金融三業僅加碼681億元債券，前五月砸逾7,700億元加碼債券。

一家銀行主管說，5月台灣公債標售量僅330億元（10年和30年債合計）是今年單月最少，籌碼釋出少，自然讓銀行業持債部位增速趨緩；另一家業者則說，市場已淡化美國降息預期、殖利率回落空間有限，美10年債約在4.4至4.5%盤旋，也讓銀行業先觀望。

再以壽險業最愛投資等級公司債來看，5月美國穆迪A級公司債殖利率5.65%，月減14個基本點，壽險業趁殖利率略降、價格小漲減降部位。

惟法人也示警，債券殖利率居高不下，也會讓舊債評價損失擴大，又以「買債王」銀行業為最。據金管會統計，銀行業債券投資部位，扣除一路飆漲的成本後，5月底帳上債券未實現損失2,004億元，連兩個月維持2,000億元高檔。

據金管會統計，2024年5月底三大金融業（銀行、證券和保險業）持債部位31兆2,644億元、月增僅0.15%。其中僅券商反手補券333億元，又以國內債補了230億元最多，累計前五月券商加碼國內外債券475億元。

素有「買債王」之稱的銀行業，5月僅加碼455億元，「四字頭」買債量是金管會2021年對外揭露該統計來的最低，累計前五月砸6,463億元加碼債券。

債券 銀行業

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