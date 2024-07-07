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匯損擴大拚獲利 壽險業5月大賣股票逾千億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會統計顯示，為維持獲利水準壽險業5月大賣國內外股票逾千億。圖／本報系資料照片
金管會統計顯示，為維持獲利水準壽險業5月大賣國內外股票逾千億。圖／本報系資料照片

相較於銀行業和證券業在5月雙雙大買台股和債券，壽險業則呈現「兩樣情」，在新台幣匯率5月升值0.37%的匯損擴大壓力之下，使壽險業為了「護利」，而不得不以更大的手筆同步賣出國內外的股票和債券，手筆不僅更甚於4月，其中在台股方面，5月減碼881億，更為今年以來單月最大的賣股手筆。

倘若考量國外股價上漲近5%、美債價揚約2.4%等因素、台股加權指數上揚3.31%，則壽險業今年5月，淨減碼台股881億、海外股票也減碼135億，另外海外債券減碼151億，台債亦減碼65億，其中光是股票，合計國內外的股票，壽險業5月已大賣股超過千億以上。

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，近二個月來，壽險業者的股債操作，都和銀行、證券另外二大金融業別，形成非常鮮明的對比；壽險業在4月賣出788億台股，現在5月賣出881億，再打破今年以來單月最高紀錄。

若以壽險業5月股票市值來看，國內外股票市值合計2兆5121等值台幣，國內股票為1兆9670億，國外股票5452億，比起去年5月，帳面價值增加近3千億，後續壽險業仍有把台股當「提款機」，賣台股實現獲利的空間。

相較於壽險業4月大買國內外債券、海外股票，5月壽險業則反買為賣，不論國內外債券股票，全站在賣方，尤其是壽險業對台債終結了「連三買」，5月賣出65億台債。

根據金管會的統計，5月的全體壽險業者的台股部位減少126億，倘若考量到加權指數5月上漲3.81%，扣掉股票增值部分推算減碼881億；而另一方面，若計算S&P500指數5月上漲4.8%的影響，則國外股票反而減碼135億。

在國內外債券部位方面，由於台幣升值0.37%，以及目前壽險業者的債券部位，有88%是海外債，以及美債價格在5月上漲2.4%的影響，以及壽險業者平均已把約9成的部位放在AC，非AC比重僅有10%等前提來計算，則業者在5月應有減碼海外債151億。

至於台債方面，假設國內外部位有12%是台債，5月台債部位約減少56億，此外，由於十年期以上台灣公債價格在四月上漲0.35%，有評價利益9億，因此業者應有減碼台債65億。

令人矚目的是，壽險業者在4月的國內債券ETF（主要為美債），是連續快一年來，首度由升轉降，從3月的1兆5984億，降至1兆5530億，減少454億， 占資金比重也從5%降至4.8%，不過5月壽險業者再度「轉賣為買」，加碼674億的國內債券ETF，顯見新台幣匯率在5月升值0.37%，再度激起壽險業者透過債券ETF來避險的意識，占可運用資金比重也回到5%。

債券ETF 壽險業

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