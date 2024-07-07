匯損擴大拚獲利 壽險業5月大賣股票逾千億
相較於銀行業和證券業在5月雙雙大買台股和債券，壽險業則呈現「兩樣情」，在新台幣匯率5月升值0.37%的匯損擴大壓力之下，使壽險業為了「護利」，而不得不以更大的手筆同步賣出國內外的股票和債券，手筆不僅更甚於4月，其中在台股方面，5月減碼881億，更為今年以來單月最大的賣股手筆。
倘若考量國外股價上漲近5%、美債價揚約2.4%等因素、台股加權指數上揚3.31%，則壽險業今年5月，淨減碼台股881億、海外股票也減碼135億，另外海外債券減碼151億，台債亦減碼65億，其中光是股票，合計國內外的股票，壽險業5月已大賣股超過千億以上。
金管會公布最新的金融三業股債投資統計，近二個月來，壽險業者的股債操作，都和銀行、證券另外二大金融業別，形成非常鮮明的對比；壽險業在4月賣出788億台股，現在5月賣出881億，再打破今年以來單月最高紀錄。
若以壽險業5月股票市值來看，國內外股票市值合計2兆5121等值台幣，國內股票為1兆9670億，國外股票5452億，比起去年5月，帳面價值增加近3千億，後續壽險業仍有把台股當「提款機」，賣台股實現獲利的空間。
相較於壽險業4月大買國內外債券、海外股票，5月壽險業則反買為賣，不論國內外債券股票，全站在賣方，尤其是壽險業對台債終結了「連三買」，5月賣出65億台債。
根據金管會的統計，5月的全體壽險業者的台股部位減少126億，倘若考量到加權指數5月上漲3.81%，扣掉股票增值部分推算減碼881億；而另一方面，若計算S&P500指數5月上漲4.8%的影響，則國外股票反而減碼135億。
在國內外債券部位方面，由於台幣升值0.37%，以及目前壽險業者的債券部位，有88%是海外債，以及美債價格在5月上漲2.4%的影響，以及壽險業者平均已把約9成的部位放在AC，非AC比重僅有10%等前提來計算，則業者在5月應有減碼海外債151億。
至於台債方面，假設國內外部位有12%是台債，5月台債部位約減少56億，此外，由於十年期以上台灣公債價格在四月上漲0.35%，有評價利益9億，因此業者應有減碼台債65億。
令人矚目的是，壽險業者在4月的國內債券ETF（主要為美債），是連續快一年來，首度由升轉降，從3月的1兆5984億，降至1兆5530億，減少454億， 占資金比重也從5%降至4.8%，不過5月壽險業者再度「轉賣為買」，加碼674億的國內債券ETF，顯見新台幣匯率在5月升值0.37%，再度激起壽險業者透過債券ETF來避險的意識，占可運用資金比重也回到5%。
▪ 房市熱這產品「斯人獨憔悴」台大旁社區慘賠1854萬
▪ 兩年來堅持1動作！浴室亮到發光 網激推：連窗戶都沒水漬
▪ 北市蛋黃區驚見爛尾樓？ 拆一半停逾半年 居民憂又掉石塊
▪ 什麼家具最能代表客廳？他點名沙發 網曝1物品才是靈魂
▪ 法拍屋想撿便宜？達人提點3心法
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言