金融業對陸曝險探底！銀行砍放款最兇 高度關注台獨條款

據金管會統計，2024年5月底金融三業對陸曝險共1兆297億元，年減1,361億元或11.7%，其中各銀行近一年大砍對陸授信近千億元「砍最大」，顯示銀行業對陸市場更趨保守，市場估最快2024年底前，整體金融三業對陸曝險恐跌破兆元關卡。

立委林楚茵在財委會示警，大陸在6月公布的反台獨法規中指出，若違反其中條款可處份沒收財產，這將使赴陸投資的金融業面臨高度風險；金管會主委彭金隆坦言，這是金管會成立來從未有過的新經營變數，已高度關注該議題。

金管會將與跨部會諮詢新法規衝擊並研擬因應方式，尤其密切關注投資風險。彭金隆說，過去多年來，特別是疫情後，金融業已大降對陸曝險，金管會嚴密監控所有地區的投資風險，也允諾一個月內與跨部會完成諮詢。

據統計，5月底銀行業對陸曝險占淨值比已降到21%、證券期貨投信對陸曝險占淨值是1.67%，保險業曝險占可運用資金0.22%最低；以絕對金額來看，則以銀行業逾9,400億元最高，銀行局長莊琇媛說，將進一步討論因應方式。

金管會公布最新金融三業對陸曝險狀況。截至5月底統計，銀行業對陸曝險已年減一成降到9,448.6億元，其中授信額是6,174.25億元、投資2409.87億元，各年減980億元及207億元，又以授信年大砍近千億元最大。

銀行局主秘侯立洋說，國銀對陸曝險大減，是因大陸經濟成長率放緩和房地產風險增加，使國銀對大陸授信及投資案件持審慎保守態度。

5月底壽險業投資大陸有價證券（股票、公債、國庫券、公司債和金融債）720億元，年減28%，也是因大陸經濟下行、地緣政治風險升高所致，產險業則早從2023年1月起，就已對陸曝險「掛蛋」至今。

5月底證券期貨投信對陸曝險128.3億元，年減14.7%，其中以期貨商年驟減1.56億元或62%僅剩0.95億元，年減幅最大，證期局主秘尚光琪說，主因是今年1月底有一家期貨大陸資訊子公司解散清算，將資金匯回台灣。

券商財務性投資也年減17%降到100.4億元，投信顧維持26.89億元，整體券商期貨投信對陸曝險占淨值比降到1.67%，年減0.51個百分點。

合計金融三業5月底對陸曝險1兆297億元，較去年同期1兆1658億元，年減11.7%。

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