亞洲最佳雇主獎／一銀出線 公股行庫唯一

亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》公布今年度「亞洲最佳企業雇主獎」獲獎名單，該獎項為亞洲區人力資源管理領域最具指標性的獎項之一，表彰為員工創造良好職場環境的企業，第一銀行首次參加評選即從眾多企業中脫穎而出，成為公股行庫中唯一獲此殊榮的金融機構。

將員工視為最重要資產的第一銀行，長期致力於提供具有競爭力的薪酬水準，各項薪資福利制度皆優於市場平均值，近年總獎金月數平均達七至八個月，2024年更有約六成行員實領逾八個月；此外，為確保員工薪資能夠保持市場競爭力，每年都會進行升等晉級調薪，2022年及2024年更全面加薪，整體加薪幅度分別達6.5％及8％，根據內部統計，第一銀行已有七成員工年薪超過百萬元。

為響應政府鼓勵婚育政策，第一銀行提供各項優於法令之假別及育兒福利，包含婚假14日、產假58日、陪產檢及陪產假八日，另有結婚津貼3萬元，第一胎補助10萬元、第二胎起每胎補助15萬元，生雙胞胎一次最高可以領30萬元；針對懷孕同仁則提供孕期交通津貼1萬元，降低妊娠後期因通勤產生的不適與風險，同時為支持有人工受孕需求之女性同仁，2023年起新設「人工好孕假」，每年度可享有二日且支給全薪，體恤女性同仁。

第一銀行也積極推動友善幸福職場，涵蓋「食、衣、住、行、育、樂」六大面向，於總行設有員工餐廳，全台多地設置員工宿舍，以降低同仁在外生活成本，今年度更加碼提高休假旅遊補助，鼓勵同仁利用休假安排旅遊休閒活動；並舉辦全行登山、親子志工活動、員工歌唱大賽、員工慶生、各類社團、體育等多項文康活動，促進同仁工作及身心平衡發展。

第一銀行表示，員工為金融服務業的核心，協助建構友善家庭環境是企業成長根本，未來將持續創造幸福、多元及安全的工作環境，期盼透過具競爭力的薪酬福利及職涯發展機會，創造生活工作平衡，攜手員工共創幸福企業典範。

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