金融科技發展 金管會畫藍圖
政府要推動金融科技發展，正面臨人才、監理資源、生態圈及制度與策略上等四大面向挑戰，金管會已兵分十路，從建立專責單位、設法規調適平台、放寬試辦範圍、強化實驗落地機制、扶植新創業者、推動實體資產代幣化、納管虛擬資產交易、優化人才、完善資料共享機制及持續推動金融科技發展路徑圖。
金管會主委彭金隆今（8）日赴財委會對「如何促進金融科技發展」做專題報告，惟因周一要審查選罷法，因此周一僅簽到，周三（10日）才會正式報告。
據金管會報告指出，台灣金融科技發展面臨四大挑戰。
一、台灣科技人才不足：二、監理資源不足：政府機關組織調整、員額增加仍受限法規、預算、人員分配；三、金融科技生態圈過小，同質化競爭大，需推動金融與金融科技間共同開發新型態創新服務，四、新創業者在制度與發展策略面輔導、協助不足。
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