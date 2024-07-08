央行：數位貨幣三情境試驗
中央銀行總裁楊金龍昨（7）日指出，關於數位新台幣，央行將進行三種情境的試驗。他也表示，推動數位貨幣（CBDC）並非國際競賽，CBDC不是先發即具優勢，例如目前已發行CBDC或進行試點的國家，迄今發展情況均不如預期。
楊金龍今日將赴立法院財委會，以「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」為題進行專題報告並備詢，書面報告昨日出爐。
央行將應用代幣化技術，進行批發型央行貨幣及商業銀行貨幣的數位轉型，以支援各類資產代幣的發展國際清算銀行（BIS）及主要國家均在研議將批發型央行貨幣及銀行存款予以代幣化的議題，央行正進行相關概念驗證，將協同參與銀行建置代幣化共用平台，進行三種情境的試驗。
一、銀行存款代幣的跨行移轉：銀行可利用代幣化共用平台，依客戶需求將存款兌換為存款代幣，進行跨行轉帳，並以批發型CBDC作為清算資產。二、資產代幣的款券同步交割（DVP）：以金融機構發行之證券型代幣（Security Token Offering）為標的，與存款代幣進行款券同步交割，並透過批發型CBDC進行清算資產。
三、特殊目的代幣（Special Purpose Digital Money）。目前政府招標單位收取投標廠商的押標金，尚採用紙本及人工作業，若以特殊目的代幣方式處理，具有提高作業效率的潛力。其次，改善作法是將存款代幣結合智能合約，成為具有押標金功能的押標金代幣，一旦開標完成，代幣化共用平台即自動將押標金代幣兌回為未得標廠商的存款代幣；另一方面，得標廠商的押標金代幣將自動轉為履約保證金代幣，直到標案完成，再兌回得標廠商的存款代幣。
楊金龍透露，央行目前雖無發行CBDC的時間表，但在持續研究試驗的過程中，已在精進支付系統的處理效率及創新應用。
例如所開發零售支付的CBDC雛形平台已可支援數位券的金流作業，且每秒受理交易筆數（TPS）已提升至20,000筆；此外，正規劃批發型CBDC的概念驗證，以批發型CBDC作為資產代幣化的清算資產，並結合銀行存款代幣功能，共同建構未來數位貨幣體系。
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