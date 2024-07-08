保險小百科／購買車體險應加保天災
颱風季將至，如果遇上颱風、地震、土石流等天災導致車損，只保車體險將無法獲得理賠，產險業者建議應加保天災相關保險，才能申請相關車損理賠。
為分散車體損失等相關風險，多數車主通常會替愛車投保車體險，目前市面上車體險分為甲、乙、丙三式，其中甲、乙式保障範圍相對較為廣泛；以甲式來說，舉凡碰撞、傾覆、火災爆炸、閃電雷擊、拋擲或墜落物擊中、甚至第三人之非善意行為都在承保範圍內。
而愛車若是因颱風、地震或土石流等天災導致車體受損，必須在投保車體險後再加保天災相關保險，通常承保範圍主要有：因颱風、龍捲風、地震、海嘯、冰雹、洪水、因雨積水或土石流所致毀損滅失。
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