專家教你保／善用壽險傳承資產 有眉角

每個人一生辛苦累積的資產，都希望能留給後代。資產傳承並非專屬於高資產族群，一般民眾都可以透過壽險來傳承，享有其獨特的功能性，例如：合法節稅、隱私性、破除特留份、資產保全、壽險槓桿特性…等，達到更好的傳承效果。

然而，規劃時須特別留意保單關係人，指要保人、被保險人、受益人的安排，免得賠了夫人又折兵。55歲至65歲是安排資產保全及傳承的黃金時期，有需求者，務必洽專業人士做全面的規劃，讓打拚一生的心血得以妥善傳承。

贈與方式不同、保單關係人大不同

常見用壽險保單做傳承的方式有「生前贈與」及「身後傳承」，建議資產超過遺產稅免稅額（現為1,333萬）的民眾提早規劃，以下為要保人和被保險人規劃重點：

第一、生前贈與：有一定財力的人大多會將部分資產在生前分年贈與給子女，以減少遺產總額，降低被課遺產稅的機會。透過壽險保單來贈與，也就是要保人（保單所有人）及受益人皆設定為子女，被保險人為父母，並由父母繳交保費，待保單滿期即可為子女累積保單價值準備金，若父母身故，子女亦可領取身故保險金。

但要留意父母代替子女繳交保費屬贈與行為，若超過贈與稅每年244萬的免稅額上限，仍會被課稅。此外，由於要保人為子女，父母對於保單是沒有控制權的，建議規劃時也要多加考量。

第二、身後傳承：保險法第112條中明訂「保險金額約定與被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者，其金額不得作為被保險人之遺產。」若不想將資產太早轉移給子女，保留控制權，又不想全數資產都納入遺產總額，則可選擇投保高倍數增額壽險，用少許的保費換取高額壽險保障。要保人、被保人均設定為父母，受益人為子女，以身故保險金的方式傳承給子女。

另外，壽險的指定受益人功能，可讓父母決定財產的分配，有效減少身後子女爭搶遺產的機會。在規劃此種保單時，需要留意當同一申報戶中的「死亡給付」保險金大於3,740萬時，超過的部分會被計入「受益人」的基本所得額中。

財富傳承已是許多家庭關注的重要議題，然而保險作為傳承的工具之一，具有獨特的便捷性，與傳統的遺囑和信託方式相比，能夠快速地將財富轉移給受益人，避免繁瑣的程序。雖然保單傳承有諸多好處，提醒民眾留意「實質課稅原則」中「躉繳投保」、「高齡投保」等會被課遺產稅的保險給付八大投保特徵。人生充滿不確定性，意外和疾病隨時可能發生，保險也能發揮轉移風險的功能，確保在突發事件發生時，家庭的財務狀況不會受到嚴重影響，為資產傳承的規劃多一層保障。（本文由富士達保經董事長廖學茂提供，記者楊筱筠採訪整理）

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