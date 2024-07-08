旅平險緊急救援條款 注意細節

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

國人海外出遊，購買旅平險，想分散海外出意外需要緊急救難服務風險前，建議注意「緊急救援」的保單條款細節，選擇可以涵蓋包括護送醫療專機的往返地點彈性、不限定只能轉送回國內居住所，以及不限定是否一定要意外造成。

國內多家產險公司旅平險保障範圍廣且具有彈性，包括兆豐產、國泰產等業者的旅平險。

另外，磊山保經業務總監沈昕妘指出，出國投保旅平險，建議需要緊急救護過程中，運送的費用究竟是限額或是無限額，產險業者提供的旅平險保障通常是限額，也就是假設費用超過保單限額範圍，就必須自己支出費用。

其次，出國民眾在海外發生突發疾病，需要支援，要尋求投保的保險公司所配合的國際機構，聯絡機構後，機構會再聯絡保險公司確認保護身分，之後會依照當地醫生指示，提供相對應的流程，一般來說，有投保海外突發疾病醫療，通常會涵蓋到住院醫療保險金、門診醫療保險金、急診醫療保險金等等，而突發疾病所稱，惟出國前六個月沒有相關或相同疾病發生。

而假設動用到交通工具、醫療轉機等，會涉及到「緊急救援費用」轉送費用，沈昕妘指出，這部分必須看保戶投保的保單，是否有涵蓋到急難救援服務，許多民眾出國規劃旅平險，看到身故、意外、海外突發急病，覺得保費愈便宜愈好，但有時候支付的旅平險保費與內容是呈現正比。

最後，海外前往的國家，投保旅平險的保障額度也不太相同，例如保戶要前往美國，醫療高昂眾所皆知，沈昕妘建議，這趟旅程規劃的旅平險中的海外突發疾病等費用保障額度，就應該比單純前往亞洲旅遊來得高，至少高出兩到三倍額度，海外突發疾病保額建議至少達100萬元以上。

保險金 旅平險

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