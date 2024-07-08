網路買旅平險 保障比一比

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
旅遊旺季，壽險業提醒，在規劃出遊前，更要備妥保險保障，出門旅行時，購買之旅行平安保險建議至少包含意外身故、意外失能與「傷害醫療」之保障。 聯合報系資料照
旅遊旺季，壽險業提醒，在規劃出遊前，更要備妥保險保障，出門旅行時，購買之旅行平安保險建議至少包含意外身故、意外失能與「傷害醫療」之保障。 聯合報系資料照

旅遊旺季，壽險業提醒，在規劃出遊前，更要備妥保險保障，出門旅行時，購買之旅行平安保險建議至少包含意外身故、意外失能與「傷害醫療」之保障。另外，出國民眾因應海外突發疾病的發生，住院醫療、門診醫療及急診醫療保障更是不可或缺。

根據金管會統計，2023年壽險業網路投保件數逾83萬件，年成長超過136%，投保件數前三大險種，全由旅平險包辦，顯示國人愈來愈重視出遊的安全和風險，而且對於線上投保旅平險的接受度逐漸攀升。

保險業者指出，旅平險與旅行不便險不同，旅平險主要是保障人身平安安全，保障範圍廣，涵蓋意外身故、失能、意外醫療、食物中毒、海外突發疾病、急難救助以及個人責任險；旅行不便險則是保障班機延誤、行李延誤、行程取消等等。

旅平險保單建議
旅平險保單建議

新光人壽指出，網路投保「新光人壽Enjoy Life旅行平安保險」，並可選擇附加「新光人壽Enjoy Life傷害醫療保險給付附加條款」及「新光人壽Enjoy Life海外突發疾病醫療健康保險附約」為例，可一次滿足前述所有保障範圍，且新壽提供多項海外急難救助服務。

其次，一般旅平險中附加的海外急難救助費用附加條款，通常保障親友前往探視或處理後事費用、未成年子女返國費用、醫療轉送費用等，但一般會設有除外責任，例如緊急救護提供搜救以及救護費用，假設不是刻意、因意外發生災難，會提供搜救救護費用，但許多特定活動或地方仍會在除外條款中。

磊山保經業務總監沈昕妘指出，例如攀岩、滑翔翼、跳傘、滑雪等，這些特性活動通常都在除外條件，假設出國要從事特定活動，建議投保特定活動險。

例如國泰產推出特定活動險，包含於國內或海外從事滑翔翼、拖曳傘、跳傘、攀岩、馬術、潛水、自行車、路跑、登山、鐵人三項等活動，保障內容包含身故失能保險金、實支實付型醫療保險金。

兆豐產則推出新郵輪旅遊綜合保險，保障第三人責任險、行李損失保險、旅程更改保險等旅遊不便險，另外也提供海外急難救助費用保險，以及新海外突發疾病醫療健康保險附約（乙型），涵蓋海外突發疾病住院醫療保險金、門診醫療保險金、急診醫療保險金，以及海外突發疾病返國繼續住院醫療保險金附加條款，返國繼續住院醫療保險金。

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