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金融業對大陸曝險續減少 銀行曝險淨值比挑戰20%關卡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金融業大陸曝險持續降低。圖／本報系資料照片
金融業大陸曝險持續降低。圖／本報系資料照片

金管會7日公布金融業對大陸曝險最新統計顯示，截至五月底止，全體國銀對大陸曝險降為9449億，較去年同期減少逾千億，占淨值比重降至21.2%，6月將挑戰20%關卡，主要由於大陸經濟趨緩、房地產風暴等因素，使銀行對大陸的投資案件及授信更加保守，授信或投資等曝險都減少，不過另一方面資金拆存則反而增加，國銀主管對此指出，資金的拆存，其中一項因素和當地市場的流動性降低流生的資金緊縮效應有關，也因此使國銀在當地分行的資金拆存幅度擴大。

另外，證券業在大陸曝險也衰退，曝險占總淨值比重為1.67%，亦較去年同期的2.18%續降，今年5月底為128.27億元較去年同期150.4億元減少14.7%，主因證券商財務性投資減少。至於壽險業更年減27.8%，曝險降至720億，亦和大陸經濟衰退有關，為金融三業降幅最多，較去年同期減少277億，目前占壽險業可運用資金比例只有0.22%，而產險業則是從去年1月起，曝險部位就「掛零」迄今。

金管會統計顯示，若合計銀行、保險、證券等「金融三業」對大陸的曝險，總金額為1兆0296.9億元，較去年同期大幅減少1361.08億元、年減幅11.68%。而在金融三業中，目前以銀行的曝險部位最大，9448.63億的曝險總額，占金融三業的比重高達91.8%，不過若和去年同期相較，今年5月底國銀對大陸曝險仍較去年同期減少1061.95億元，年減率為10%；至於曝險占淨值也降至21.2%，比起去年5月底的25.2%再降約4個百分點。

兩岸情勢升溫，對岸先在6月公布「反台獨新規」，台灣日前亦國人赴大陸旅遊的警示燈號提高為「橙色」，這也使得金融三業在中國曝險更受矚目。倘若以國銀的曝險占淨值比重觀察，今年首季已是22.1%，而5月底續降至21.2%，因此，今年第二季有可能出現連續第24季下滑，至於曝險金額，第二季亦有可能出現連續第13季的衰退。

對於銀行及壽險業的曝險部位續降，銀行局官員指出，銀行曝險部位主要和中國經濟成長趨緩，加上各級政府債務及房市風風險高，使銀行在投資及授信都更加保守，保險局官員則說明，壽險業的曝險，主要投資中國的公債、國庫券及金融債券、公司債、股票等有價證券有關，中國政經情勢變化也使壽險業縮手。

壽險業 淨值比

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