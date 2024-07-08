退休金算盤／新制勞退提好提滿 四大好處

現年58歲的謝先生是科技業高階經理人，最近因家庭增添了新成員，須為扶養子女及教育金預作準備，加上自己已進入中高齡，也須為自己退休金預作打算，因而在重新整理資產，意外發現自己新制勞退帳戶竟累積多達440多萬元勞退金。以諾理財規劃顧問首席理財規劃顧問王筱妮試算結果，勞保老年年金加上勞退金，預期謝先生65歲退休後可望月領5.8萬元，已經達到完全提存標準，退休後經濟生活有相當保障。

新制勞退是自2005年7月開辦，截至2023年底，謝先生的勞退新制年資18年又五個月，為何能夠累積這麼大筆的勞退金？王筱妮分析有三大原因。

勞工自提勞退金的優點

第一是謝先生的薪資高，新制勞退提繳工資上限最高15萬元，謝先生長年提繳工資已來到最高的15萬元；另一個更重要原因是，謝先生一開始，還在單身時，不論薪資多少，除了雇主為他提繳6%之外，他也主動自提6%，加倍累積勞退專戶金額。第三是，除了原本專戶的錢，新制勞退累積收益數又累加上去。

以2023年底謝先生勞退專戶440多萬元，新制勞退基金2023年大賺4,785.6億元，創下歷史新高，收益率達12.6%，若再加計今年3月收益分配，專戶金額接近500萬元，收益挹注相當可觀。

絕大多數上班族的退休金來源就是勞保老年年金及新制勞退金。以謝先生例子，謝先生會工作到65歲，王筱妮推估，謝先生勞保老年年金可以月領2.8萬元，新制勞退每月更可以領到超過3萬元，合計每月就達到5.8萬元，已經接近6萬元，「退休生活無虞」。謝先生薪資及資產未來可完全放在養育子女上面。

她分析，謝先生可以每月領到近6萬元退休金，其中自己最能掌握的一塊就是自提，謝先生自年輕時一有薪資，都提好提滿。謝先生自己也說，「當時真的沒想太多」、「每月就傻傻地扣錢，傻傻地存錢」。現在事後看，他覺得自己很有遠見。王筱妮說，正是這種無痛的存退休金，讓錢一點一滴留下來。

王筱妮表示，勞工自提勞退金，提好提滿，至少有四大好處。第一是養成儲蓄習慣，不論薪資多少，每月自存6%，且強制儲蓄，不能中途提出來用。第二是參與市場投資報酬，新制勞退基金每年3月都會分配前一年收益數，近十年新制勞退平均收益率5%以上，相當不錯；若專戶本金多，分配收益數也多，例如謝先生因為自提，專戶本金倍增，分配收益也是倍增，就會達到累滾效益。

第三，就算遇到全球股災致倒賠情況，新制勞退也有保本的設計，但長期歷史經驗證明，只要長期投資都得到相當收益數，因此勞退金會動到保本機制，發生機率低。第四，自提勞退金有節稅效果，可自得在當年度綜合所得總額中全數扣除。

因此，王筱妮建議勞工檢視自己財務狀況，有債務先還債、擬訂還債計畫，並且嚴格控制生活費用後，薪資有所節餘，則要盡可能自提，盡量提好提滿，為將來退休生活及早準備。

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