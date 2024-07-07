推金融科技臨四大挑戰 金管會兵分十路

政府要推動金融科技發展，正面臨人才、監理資源、生態圈及制度與策略上等四大挑戰，金管會已兵分十路，從建立專責單位、設法規調適平台、放寬試辦範圍、強化實驗落地機制、扶植新創業者、推動實體資產代幣化、納管虛擬資產交易、優化人才、完善資料共享機制及續推動金融科技發展路徑圖。

金管會主委彭金隆明（8日）赴財委會對「如何促進金融科技發展」做專題報告，惟因周一要審查選罷法，因此周一僅簽到，周三（10日）才會正式報告。

據金管會報告指出，點出台灣在金融科技領域具有科技實力雄厚、通訊設施完善、創新能力良好和金融體系成熟穩健等環境優勢，金融科技發展卻仍面臨四大挑戰。

一、台灣科技人才不足：二、監理資源不足：政府機關組織調整、員額增加仍受限法規、預算、人員分配；三、金融科技生態圈過小，同質化競爭大，需推動金融與金融科技間共同開發新型態創新服務，四、新創業者在制度與發展策略面輔導、協助不足。

彭金隆指出，在控制風險前提下，要讓金融創新有更大的容錯空間，並增加市場發展的可能性，將推動十大措施鼓勵金融科技發展與扶植金融科技產業。

首先金管會將設「金融市場發展與創新處」，強化金融科技發展、促進創新實驗與業務試辦並調適鬆綁法規，其次設「法規調適平台」，讓產學界可及時提法規建議，經由金管會加速評估、快速回應。

第三是鬆綁業務試辦範圍，只要是非法律禁止，如規章等都可以提出申請，四是調整沙盒機制、強化實驗落地，五是扶植新創業者，六是推動實體資產代幣化、七是納管虛擬資產交易、八是優化人才、九要完善資料共享機制，最後是續推動金融科技發展路徑圖。

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