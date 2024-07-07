旅日神卡拚場！國銀祭最高11%回饋 這張發卡破200萬張

日本旅遊一直是國人的最愛，加上日圓貶值帶來血拚潮，握有高回饋信用卡無往不利。各家銀行也紛紛推出旅日神卡，其中永豐現金回饋JCB卡加碼，最高可享11%回饋居冠；台北富邦J卡以10% LINE POINTS與刷卡金回饋緊追在後，台新銀行新改版的太陽悠遊JCB卡則祭出8.8%回饋，玉山熊本熊信用卡也有8.5%的回饋，加深與民眾的黏著度。

永豐現金回饋JCB卡自2018發行至今已近六年，2024年權益優惠再升級，日本消費加碼最高5%的福利，若是全新戶申辦再加碼1%，等於去日本血拚可享6%回饋，且永豐銀推出期間限定加碼，在即日起至9月30日止，於日本地區刷卡消費每季累積滿新台幣10,000元，可再享5%回饋（須登錄），等於日本刷卡最高回饋11%，成為本季回饋最高的旅日神卡之一。

富邦J卡長期以來都是日韓旅遊族的最愛，在今年2月正式達成發卡200萬張的里程碑，今年再加大回饋力道，不僅在日本消費能獲3%無上限的LINE POINT或刷卡金，每季還能拿到3%刷卡金加碼（須登錄），到日本當地指定藥妝店、遊樂園、便利商店購物或儲值日本交通卡，額外給4%刷卡金，最高可享10%回饋。另外，即日起至8月31日到韓國實體消費刷J卡，滿額享最高15%回饋。

台新銀近期老卡翻新升級，其中太陽悠遊JCB除了指定通路有3.8%回饋無上限之外，海外旅遊特別給予日本、韓國、歐洲、美國也是3.8%的福利，且即日起至7月31日針對日韓消費加碼回饋5%（限量），等於最高可享8.8%回饋，加碼上限500點。

玉山銀則針對玉山熊本熊日圓雙幣卡，推出於日本消費最高享8.5%回饋活動，除了免收1.5%的國外交易服務費外，還能享有2%的回饋無上限，指定通路再加碼5%優惠（須登錄）。