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金融三業對中國曝險規模跌破1.03兆 年減逾千億

中央社／ 台北7日電
上海情境示意圖。圖／Ingimage
上海情境示意圖。圖／Ingimage

中國6月21日發布懲治台獨22條意見，引發外界關注台灣金融業在中國經營風險。根據金管會最新統計，截至今年5月底止，國內金融三業對中國曝險已降至不到新台幣1.03兆元，相比去年同期呈現雙位數減降。

在中國經濟成長腳步放緩等原因衝擊下，國內金融三業對中國曝險規模持續走降，金管會統計，截至今年5月底止，國內金融三業對中國曝險合計降至1兆296.9億元，即將跌破兆元水位，年減1361.08億元，減幅達11.68%。

金融三業中，又以本國銀行對中國曝險規模最高，截至今年5月底止，國銀對中國地區授信、投資及資金拆存總曝險合計達9448.63億元。

金管會銀行局金控公司組長王允中分析，受中國經濟成長放緩、債務及房地產風險升溫影響，國銀對中國授信及投資案均採更審慎保守態度營運，國銀對中國曝險雖然為金融三業中最高，實際上亦呈年減1061.95億元態勢。

根據金管會規定，國銀對中國曝險以淨值1倍為限，截至今年5月底止，國銀對中國曝險占上年度決算後淨值比率為21.2%。王允中表示，風險均在法定額度及可控範圍內。

保險業方面，金管會揭露，截至今年5月底止，壽險業投資中國地區有價證券總額降至720億元，占保險業可運用資金僅0.22%，和2023年同期相比，壽險業對中國曝險規模年減277億元。

金管會保險局副局長林志憲分析，保險業投資中國有價證券，主要包括公債、國庫券、股票、公司債及金融債等，國內保險業投資中國地區有價證券規模持續下滑，主因可能和考量中國目前政經情勢有關。

產險業則自2023年1月起，投資中國有價證券總額已砍至零，主因受先前防疫雙險理賠風暴影響，國內1家大型產險公司賣債換現金所致。

證券期貨投信投顧業對中國曝險總額截至今年5月底止為128.27億元，年減22.13億元，曝險規模占淨值僅1.67%。

其中，券商對中國曝險100.43億元，年減20.57億元，期貨商對中國曝險0.95億元，年減1.56億元，僅投信投顧業和2023年同期相比呈現持平，對中國曝險總額達26.89億元。

金管會證期局主秘尚光琪分析，券商對中國曝險規模下滑，主要是財務性投資下滑，至於期貨商對中國曝險下滑，主要是元大期貨中國子公司勝元期信息科技解散清算所致。

中國近日發布懲治台獨新規，除了最高可判處死刑外，若踩中國所訂第2條及第7條紅線，還可處沒收財產，引起外界憂心金融三業在中國經營風險升溫。金管會主委彭金隆近日在立法院財委會表示，金管會正密集研討因應，會審慎處理。

壽險業 金管會

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