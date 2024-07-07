將來銀行搶市存款 激推活、定存10％超殺優利

純網銀再掀高利搶市。將來銀行宣布，至7月底為止，成功開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定的存戶，可雙享活存、定存超優利10％的專案加碼，等於是一般活存14倍、一般同天期定存利率8倍，額度合計高達10萬元，各限量1萬名，另主帳戶9月底還可再享20萬元活存最高3.5％優利。

將來銀行係台灣3家僅有的純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路等台灣6家企業合資籌建。

這也是將來銀行於6月推出的2.3％高利定存之後，7月再度加碼。將來銀行表示，6月所推出的高利專案很快額度就用滿，7月所推出的專案預計額度也會提前用完。將來銀行表示，長期以來持續推出的每月66次網路轉帳、6次跨行提款及1次ATM免費跨存免手續費，存款戶如果善加利用也可以省費不少。

將來銀行觀察，國人在高通膨、高房價大環境下對於優利存款的需求更高，若以將來銀行7月起再推出「活存10%」、「定存10%」兩大專案，相較於一般活存約0.705％、同天期定存約騎車1.225%，相當於14倍及8倍的優惠。

將來銀行說明，於7月首次開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定，可獲一張加息30天、額度5萬元的N倍券，動用後該筆活存利率將高達10％；定存則享額度最高5萬元、1個月期年息10％的參加資格，兩專案各限額1萬名。

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