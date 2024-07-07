北富銀：父母為子女加碼理財 小富翁平均資產近50萬

台北富邦銀行今年的小富翁理財營登場，最新的大數據也曝光。台北富邦銀行表示，若從小富翁的資產變化來觀察，今年5月底，小富翁帳戶的總資產達1361億元，平均每位小富翁資產46萬元。

當中的資產配置，以存款占比最高，超過五成，其次為保險及投資，而投資占比相較去年同期上升2%。北富銀推估，主要和受投資市場熱絡影響，父母重新檢視資產配置，將資金投入理財有關，期能為子女積累更豐厚的教育金。

至今年5月底，北富銀小富翁帳戶已累積29.5萬戶，年成長超過3.5%。北富銀建議，父母在為子女開立小富翁帳戶、進行理財規劃時，可多運用機會教育引導孩子一起參與過程，包括從台幣定存教孩子複利概念、善用壓歲錢規劃儲蓄險或定期定額基金以讓孩子培養長期投資觀念等，藉由一次次的經驗累積，活化金融知識，培養名副其實的小富翁。

北富銀估計，今年參加人數將超過550人，除了國小學生以線下為主，此外也有推小朋友線上理財，則以國中和高中為主。今年理財營主題也比往年更全面，以循序漸進的課程內容引導學員養成正確儲蓄及理財觀，更融入「金融安全」教材，透過互動遊戲-《富足人生》桌遊的角色扮演與情境模擬，讓學童應用營隊所學，並從遊戲中學習常見金融詐騙手法及防範之道，養成「識詐力」與「防護力」。而每年口碑滿載的「小小行員體驗」也新增ATM操作，讓營隊學員透過實機演練認識ATM功能，學習辨識帳戶重要資訊及預防ATM詐騙。

有感於經濟弱勢家庭的金融教育資源相對較少，容易因為金融知識不足造成個人或家庭的財務問題，以及落入詐騙陷阱，北富銀今年特別與「北投婦女支持培力中心」合作舉辦弱勢學童專場，將兒童理財教育的影響力擴及弱勢家庭，希望透過小富翁理財營系統性的知識推廣，提升參與學童的金融素養，促進普惠金融及平權。

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