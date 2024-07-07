推動數位貨幣 央行：2025年辦公聽會、研議法律架構

中央銀行投入研究CBDC（央行數位貨幣）研究，並建構雛形平台，不過央行強調，推動數位貨幣非國際競賽，預計於2025年舉辦數場公聽會、說明會與論壇，同時研議法律架構。

至於虛擬資產的議題，央行表明立場，直言比特幣及穩定幣等虛擬資產，非數位貨幣體系的一環。

立法院財委會將於8日邀請中央銀行總裁楊金龍就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」進行專題報告，書面報告今天出爐，揭示央行對於數位貨幣的規劃。

央行自2019年起，開始研究CBDC （Central BankDigital Currency，央行數位貨幣，也可稱數位新台幣），並完成二階段研究試驗，目前處於原型建構階段，與全球先進國家同步。

對於數位貨幣的推動現況，報告指出，央行已建置CBDC雛型平台，規劃採雙層式架構發行，發行初期不計息，但保留附息功能，以及錢包將分為不記名與記名錢包；此外，會考量隱私與個人資料保護、資安管理、多種零售支付功能等面向。

央行說明，CBDC發行涉及廣泛利害關係人，有必要預先進行廣泛且審慎的溝通，委外問券調查結果已出爐，後續將於2025年舉辦數場公聽會、說明會與論壇， 與利害關係人進行更廣泛、具體的交流，並加強宣導CBDC，提升大眾認知度。

央行強調，推動CBDC並非國際競賽，台灣支付多元便利，因此對發行CBDC的態度較審慎，主要期望CBDC的推行能符合大眾數位支付需求與政府數位政策發展目標，以發揮實質效益。

央行並指出，將持續精進平台技術，著手進行以「CBDC 雛型平台」與數發部「政府機關發放共用平台」介接合作事宜，未來政府機關可透過數發部平台發放數位券，央行平台則處理用戶錢包內數位券消費後，所涉及的款項撥付與結、清算作業。

此外，央行表示，將應用代幣化技術，進行批發型央行貨幣及商業銀行貨幣的數位轉型，以支援各類資產代幣的發展；現正規劃批發型CBDC的概念驗證，以批發型CBDC作為資產代幣化的清算資產，並結合銀行存款代幣功能，共同建構未來數位貨幣體系。

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