楊金龍：數位貨幣非國際競賽 央行將進行三情境試驗

中央銀行總裁楊金龍7日指出， 推動數位貨幣（CBDC）並非國際競賽，CBDC 不是先發即具優勢，例如目前已發行 CBDC 或進行試點的國家，迄今發展情況均不如預期。他也透露，關於數位新台幣，央行將進行三種情境的試驗。

楊金龍將於周三赴立法院財委會，以「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」為題進行專題報告並備質詢，書面報告今天提前出爐。

楊金龍透露，央行在研究試驗的過程中，同時在提升國內支付效率及創新，央行目前雖無發行 CBDC 的時間表，但在持續研究試驗的過程中，已在精進支付系統的處理效率及創新應用。

例如所開發零售支付的 CBDC 雛型平台已可支援數位券的金流作業，且每秒受理交易筆數（TPS）已提升至20,000筆；此外，正規劃批發型 CBDC 的概念驗證，以批發型 CBDC 作為資產代幣化的清算資產，並結合銀行存款代幣功能，共同建構未來數位貨幣體系。

楊金龍強調，CBDC 的推動是一項巨大且複雜的工程，需長期進行；央行仍將穩步推動，確保數位支付政策的周延，並使未來數位轉型的貨幣有助於國家數位經濟與數位金融的發展。

央行將應用代幣化技術，進行批發型央行貨幣及商業銀行貨幣的數位轉型，以支援各類資產代幣的發展國際清算銀行（BIS）及主要國家均在研議將批發型央行貨幣及銀行存款予以代幣化的議題，央行亦正進行相關之概念驗證，將協同參與銀行建置代幣化共用平台，進行三種情境的試驗。

1. 銀行存款代幣之跨行移轉：銀行可利用代幣化共用平台，依客戶需求將存款兌換為存款代幣，進行跨行轉帳，並以批發型 CBDC 作為清算資產。

2. 資產代幣之款券同步交割（DVP）：以金融機構發行之證券型代幣（Security Token Offering）為標的，與存款代幣進行款券同步交割，並透過批發型 CBDC 進行清算資產。

3. 特殊目的代幣（Special Purpose Digital Money）：

(1)目前政府招標單位收取投標廠商的押標金，尚採用紙本及人工作業，若以特殊目的代幣方式處理，具有提高作業效率的潛力。

(2)改善作法係將存款代幣結合智能合約，成為具有押標金功能的押標金代幣，一旦開標完成，代幣化共用平台即自動將押標金代幣兌回為未得標廠商的存款代幣；另一方面，得標廠商的押標金代幣將自動轉為履約保證金代幣，直到標案完成，再兌回得標廠商的存款代幣。

楊金龍強調，我國與先進國家相同，支付多元便利，因此對發行 CBDC 的態度較為審慎，主要期望 CBDC 的推行能符合大眾數位支付需求與政府數位政策發展目標，以發揮實質效益。

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