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最懂年輕人！凱基證券推「雙利帳戶」優惠 入金投資都有利

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

近年投資理財已成為全民運動，台股新開戶的年輕族群比例更是不斷提升，凱基證券為鼓勵年輕投資人盡早開啟投資規劃，首度推出「雙利帳戶」優惠活動，即日起至9/30止，開立凱基證券戶並綁定e財庫，成功入金即享3個月的活動公告利率6%，同時提供最實用的投資資訊及最方便的下單工具，幫助年輕人從扣款入金到實際下單投資，每個階段都能夠有「利」可圖。

根據證交所統計，至今年5月投資人開戶人數已達1,283萬戶，單月增加5.44萬人，其中30歲以下年輕族群占比超過50%，顯示新世代對於投資理財的意識有感提升。凱基證券表示，剛進入市場的年輕投資人資金較有限，而推出「雙利帳戶」優惠活動期間，投資人只要將資金放進凱基證券分戶帳「e財庫」，不僅免新開銀行交割戶，還能享優於市場的3個月活動公告利率6%，幫助年輕投資人在決定投資標的之前，只要入金至e財庫，即可先享利再穩健投資交易。

此外，年輕投資人初入股市遇到的痛點，多數是不知道該怎麼挑選個股或ETF標的，也擔心無法辨別市場訊息的真假。凱基證券為了解決投資人的選股難題，並且在投資市場更有機會獲利，結合法人級投顧團隊與超過百萬人的「凱基證券樂活投資人」LINE官方帳號，領先同業建立「贏家選股」專區，即日起只要開立凱基證券戶並加入凱基投顧會員，每天都可以一鍵取得推薦個股，節省許多選股的時間，再搭配智慧下單工具，無須盯盤每天都能選出好股。

凱基證券是最懂年輕人理財的券商，秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，超越一般數位存款僅主打高利活儲，凱基證券除了給高利同時傳遞學習投資理財的正確方式，希望讓投資人感受到「不僅給魚吃，也給了一根釣竿」。本次推出雙利帳戶亦能搭配低門檻百元投資，即最低100元就可以開始投資，盼年輕投資人皆能盡早進行理財規劃，迎向富足人生。

個股 凱基證

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