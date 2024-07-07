匯市最前線／台幣維持偏升行情

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣、美元示意圖。 聯合報系資料照片
新台幣、美元示意圖。 聯合報系資料照片

台幣匯率上周五（5日）連兩升，終場升值0.5分，收在32.475元，成交量擴大至19.305億美元。央行統計顯示，過去一周，新台幣匯率累計貶值2.5分，貶值幅度為0.08%。

匯銀主管指出，台股屢創新高，吸引外資湧入，美國上周五公布非農就業人數，顯示勞動市場逐漸降溫，聯準會（Fed）提前於9月開始降息機率升高。展望本周，新台幣匯率有機會維持區間偏升行情，震盪區間估計為32.2~32.8元。

上周主要貨幣對美元升貶幅
上周主要貨幣對美元升貶幅

台幣匯率 台股 新台幣

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