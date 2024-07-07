新光金董事長談展望…魏寶生：拚新壽RBC下月達標
新光金控（2888）暨新光人壽董事長昨（6）日表示，將力拚新光人壽資本適足率（RBC）在8月底重返200%以上，同時為接軌IFRS17，將持續加強CSM（契約服務邊際）累積，未來年度累積勢必會超過今年300億元原訂目標。
魏寶生昨天出席「2024新光小小足球員訓練營」，媒體詢問新壽增資進度，魏寶生表示，將在8月底前完成125億元現金增資，今年將發債80億元，日前金管會已核定55億元將先發行，以及力拚餘下25億元次債募集，規劃8月底前將新壽RBC（資本適足率）拉高至200％以上，屆時將可解除RBC未達200％的限制業務，爭取更多海外投資額度。
因受到內部風控限制投資股票，股票投資相對比其他業者低，未來待資本到位、風險承擔度拉高，可評估增加國內股市投資動能。
至於CSM（契約服務邊際），也就是預期保單未來能產生的利潤，為IFRS 17下的新契約貢獻指標，接軌IFRS17後，保險業就須在損益表揭露 CSM，未來新契約保費必須要看CSM，有正數才有獲利，儲蓄險不利CSM。
CSM愈大代表商品利潤愈高，2020年起新壽以CSM每年達成300億元為目標，過去幾年都完成目標，魏寶生說，這300億元的目標未來會再提高，並努力增加銷售健康意外險商品。
新壽昨日在新光摩天大樓廣場搭建人工草皮氣墊迷你足球場，安排前中華男足隊長領軍。
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