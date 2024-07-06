金融科技當道 金管會擬放寬業務試辦、調整沙盒機制

為強化金融科技發展，金管會表示，除研議增設金融市場發展與創新處，同時將修正銀行、保險與證券期貨等業務試辦規範，大幅放寬可進行創新試辦的範圍，並評估調整監理沙盒機制，增加創新實驗案件數，並提升實驗案件落地可行性。

金管會主委彭金隆將於下週赴立法院財委會，就「創造金融科技創新發展空間與扶植金融科技業專題報告」進行報告，並備質詢。

金管會在今天出爐的報告中表示，金管會推動金融科技的方向，希望在控制風險前提下，讓金融創新有更大的容錯空間，並增加市場發展的可能性，未來將推動多項措施，鼓勵金融科技發展與扶植金融科技產業。

首先，金管會指出，將研議在所屬架構下增設專責單位「金融市場發展與創新處」，強化金融科技發展、促進創新實驗與業務試辦、推動永續金融，並調適鬆綁法規，以開創金融與科技發展新契機。

第二，金管會表示，設置「金融行動創新法規調適平台」，下設「科技創新工作小組」，讓金融科技產學界可及時提出有關金融科技政策及法規的建議與意見，經由金管會加速評估、快速回應，即時感測金融科技市場的變化。

金管會指出，第三， 研議放寬金融科技業務試辦範圍，修正銀行、保險與證券期貨等業務試辦規範，大幅放寬可進行創新試辦的範圍。

金管會進一步說明，將由現行核准業務項目的擴展，或法令所列有其他經主管機關核准者外，開放於金管會行政規則、公會自律規範、 周邊單位規章等規範範圍內，提出相應風險管理機制或配套措施下，針對各項金融活動創新或科技應用，均可申請業務試辦，並鼓勵金融業與國內外金融科技業者共同合作試辦，推動數位金融的創新發展及國際化。

第四，金管會表示，已於112年9月請金融科技共創平台監理科技與應用組，辦理委外研究，議題範圍包含研析各國監理沙盒的涵蓋範圍、運作方式及落地機制等， 金管會後續將參考該研究案建議，評估調整監理沙盒機制，以增加創新實驗案件數，並提升實驗案件落地的可行性。

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