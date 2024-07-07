14家財報10日全出爐 金控上半年純益衝3,000億
14家上市金控上半年獲利將在本周三（10日）全部出爐。在台股6月持續放量創高、各金控開始入帳股息收益、及新台幣6月小幅貶值等正面因素，預期壽險型金控6月應可望延續5月榮景、甚至更上層樓，銀行型金控也在業務成長下推升獲利，如此則全體金控累計上半年稅後純益，可望蓄勢挑戰3,000億元大關之上。
目前上市金控已有四家率先在上周五（5日）公布自結6月獲利，包括元大金（2885）與永豐金（2890）均呈現雙位數成長。其中，元大金受惠台股量增價漲頻創新高，帶動證券端貢獻盈餘突破百億元，使元大金上半年每股稅後純益（EPS）來到1.39元，第一金上半年EPS站上1.01元，永豐金EPS也來到0.99元，國票金EPS則是0.35元。
由於資本市場熱絡，除了使金控旗下證券端受惠大之外，壽險子公司的投資評價利益或是實現資本利得的潛能更是可觀，加上大型壽險投資部位龐大，可望認列豐厚的現金股息收益，只要新台幣沒有強升、衝擊避險成本大增衍生匯兌損失，則壽險型金控獲利表現爆發力可期。
14家金控於5月單月合計獲利526.49億元，較去年同期成長逾倍，並且超越2021年紀錄成最強5月；累計前五月14金控合計稅後純益達2,638億元，年增94%。
金控雙雄富邦金、國泰金5月分別大賺160億元、78億元，累計前五月獲利雙雙跨越500億元大關、逼近600億元。預期6月隨資本市場持續熱絡，金控獲利普遍表現也將不俗，即使或有未分配盈餘稅認列侵蝕部分獲利，但應無礙獲利持續亮麗成長的格局。
累計前五月獲利，已有十家金控賺破百億元，6月可望再增加至少兩家、達到12家金控可有百億元以上累計獲利，在上半年交出亮眼成績後，2024全年整體金控獲利是否有機會刷新2021年的歷史最高紀錄?且拭目以待。
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