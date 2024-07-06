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數發部建第三方支付產業聯防平台 年底前上線

中央社／ 台北6日電

數發部書面報告指出，正建置「第三方支付服務業產業聯防平台」，預計今年底前上線。由第三方支付業者上傳涉嫌違法的買方、賣方客戶資訊，將疑似洗錢或資恐交易名單資訊上傳平台，鼓勵產業聯防。

立法院財政委員會8日將邀請金管會、數發部專題報告「創造金融科技創新發展空間與扶植金融科技業」。

數發部書面報告指出，數發部負責第三方支付服務業的管理與輔導，以及透過鼓勵數位導入與創新應用賦能金融科技產業。目前從3方向強化第三方支付的管理與輔導，分別是建立能量登錄制度、科技導入落實法遵與建置查詢平台。

數發部去年7月啟動第三方支付服務業能量登錄制度，要求申請業者提出洗錢防制及法遵聲明書才能登錄，並與金管會達成聯防共識，未完成能量登錄的第三方支付業者，銀行就不受理開戶。截至7月3日止，送件申請登錄業者共82家，通過審查業者共62家，廢止登錄1家，審查後尚待補件業者8家，未通過有10家，還在資格審查的業者1家。

科技導入落實法遵部分，數發部報告指出，已訂定第三方支付服務業防制洗錢指引手冊，要求業者落實審查客戶網站的義務，降低第三方支付服務業被利用在博弈洗錢、詐欺等不法犯罪。

為協助第三方支付業者落實防制洗錢聯防，數發部正建置第三方支付服務業產業聯防平台，規劃由第三方支付業者上傳涉嫌違法的買方、賣方客戶資訊，將疑似洗錢或資恐交易名單資訊上傳平台系統，平台預計今年底前上線，供第三方支付業者自律使用。

數發部已建置第三方支付服務業虛擬帳號查詢平台，彙整能量登錄公告業者虛擬帳號銀行代碼、識別碼、主要聯絡人、電話、傳真及Email等，建立第三方支付業者與檢警調快速溝通管道，協助檢警調單位更快速查詢虛擬帳號所屬第三方支付業者。

第三方支付服務業虛擬帳號查詢平台今年3月上線後，檢警調可由平台直接查詢，並通知已完成能量登錄的第三方支付服務業者。民眾如果遭詐騙後報案，檢警調確認虛擬帳號所屬第三方支付業者後，可加速通知銀行圈存受詐民眾款項，降低損失。

整體流程從原本7到30天，可縮短為1到3天，截至7月3日，平台已累計查詢1萬9940筆。

數發部指出，為鼓勵金融科技相關資服業者積極投入創新科技應用，藉由數發部AI領航計畫補助台北富邦銀行、台灣大哥大及網威智慧等業者，把AI應用在金融場景防詐。

洗錢防制 第三方支付 金融科技

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