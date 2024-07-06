國泰金控與國泰世華囊括《亞洲銀行與財金》八項大獎

國泰金控創新求變，與國泰世華銀行一同榮獲國際大獎肯定。7月4日在國際財經媒體《亞洲銀行與財金》雜誌（Asian Banking & Finance）於新加坡舉辦的頒獎典禮上，國泰金控與國泰世華囊括八項大獎，包含「台灣AI 驅動分析獎」、「台灣年度最佳數位服務創新獎」、「台灣年度最佳現金管理銀行」、「台灣年度最佳貿易融資銀行」、「台灣年度最佳創新投資產品獎」、「台灣年度最佳房貸產品獎」、「台灣金融科技倡議獎」與「台灣年度最佳反詐倡議獎」。

獲獎類別橫跨企金、個金產品、數位服務、金融科技以及反詐議題等多元領域，顯示集團全方位發展有成。

國泰金控以「Ripple：巨量金融事件情報網」（簡稱: Ripple）獲得首屆「台灣AI 驅動分析獎」。「Ripple」將 AI 應用到投資領域，以多項 AI 與分散式運算技術建立金融知識圖譜，並提供視覺化互動式環境來探索市場的超額報酬因子，促進投資市場預測，創造更多金融趨勢觀察的可能性「Ripple」已於2024年連續榮獲《The Asset》、《Global Business Magazine》等國際知名媒體的AI類獎項肯定，顯現國泰金控對於人工智慧技術的耕耘與創新。

奪下七項大獎的國泰世華，致力於提供客戶導向的個人化服務。其中，數位品牌CUBE 以「為可能竭盡所能」理念出發，提供一站式服務，整合了生活金融、投資理財與彈性自主的產品。為提供更優質的個人化資產管理介面，CUBE 重塑了資料處理架構，大幅降低運營成本，同時透過自動化學習、數據規模化應用，有效預測客戶產品偏好，滿足需求，大幅提高客戶持有產品的比例，近3年CUBE App 使用時間與交易人數更成長2倍，將傳統金融服務轉化為美感與實用兼備的數位體驗，獲得「台灣年度最佳數位服務創新獎」肯定。

在財富管理面向，國泰世華具備三大優勢，包括：「提供領先業界之多樣化固定收益和結構型之創新商品」、「設有策略投資辦公室（CIO）等專家團隊，整合集團資源和市場觀點」和「國際趨勢論壇，接軌第一手投資思維」。此外，國泰整合集團人才，透過另類投資參與國際投資機會，積極與境外資產管理公司合作，增加台灣資金影響力，滿足高資產客戶資產配置多樣化需求，更帶動「財富管理AUM」、「客戶數」、「產品績效」和「品牌滿意度」等多樣指標雙位數成長佳績，這次獲得「台灣年度最佳創新投資產品獎」、「台灣年度最佳房貸產品獎」。

企金方面，國泰世華專注為企業提供全方位的放款服務，以「數位」、「智能」兩大驅動力，打造企業戶端到端全流程線上融資服務平台，提供應收帳款承購線上預審服務及永續供應鏈融資產品。同時與第三方平台合作，於業界首創授信貿融API融資方法與服務，與客戶之間建立的緊密合作關係，一舉奪下「台灣年度最佳現金管理銀行」、「台灣年度最佳貿易融資銀行」兩獎項。

後端技術應用上，國泰世華在多公雲及混合雲策略佈局及執行應用系統上雲，優先採用雲原生架構，包含應用程式前後台分離、微服務、容器化、搭配 DevOps 開發原則，達成快速部署及承載量擴充的目標，同時提升使用者體驗和系統效率，本次獲得「台灣金融科技倡議獎」。

面對全民關注的詐騙議題，2023年臨櫃攔阻金額第一的國泰世華，於同年底開企業先河，攜手逾20個警政單位、銀行同業、資訊科技業、零售業、電商及網路服務業代表一同串聯響應，首次提出「#說出來阻止更多人受騙」公益倡議，並舉辦全台首場反詐騙沉浸式體驗展，四天展期共吸引逾3,000人次觀展。倡議標語「＃說出來」也於Facebook、Instagram等社群累積超過2,000次標註。具記憶點且擴散力十足的創意手法獲「台灣年度最佳反詐倡議獎」。

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