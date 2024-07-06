北富銀2024小富翁理財營登場 增辦七場公益專場

台北富邦銀行2024年「小富翁理財營」7月5日於台北安和分行舉辦首場開營活動，特別邀請來自桃園偏鄉的內海國小師生，由北富銀品牌永續部資深協理楊雅媛化身營隊班主任，帶領小朋友體驗金融理財教育。為落實金融友善的理念，今(2024)年小富翁理財營除開放30場供一般學童報名，另與中華民國聲暉聯合會、富邦文教基金會、富邦慈善基金會合作，增辦七場公益專場，以更積極主動的作為，落實SDG 4優質教育、SDG 10消除不平等的目標。

為深化永續作為，小富翁理財營持續舉辦三場聽語障兒童專場，提供現場手語翻譯及聽打服務；延續第二年開辦的偏遠地區國小學童專場，除邀請桃園市內海國小、雲林縣明倫國小，今年亦首次前進東部，邀請宜蘭柯林國小的三至六年級學童至北富銀羅東分行參與理財課程。有感於經濟弱勢家庭的金融教育資源相對較少，容易因為金融知識不足造成個人或家庭的財務問題，以及落入詐騙陷阱，北富銀今年特別與「北投婦女支持培力中心」合作舉辦弱勢學童專場，將兒童理財教育的影響力擴及弱勢家庭，希望透過小富翁理財營系統性的知識推廣，提升參與學童的金融素養，促進普惠金融及平權。

今年理財營主題也比往年更全面，以循序漸進的課程內容引導學員養成正確儲蓄及理財觀，更融入「金融安全」教材，透過互動遊戲-《富足人生》桌遊的角色扮演與情境模擬，讓學童應用營隊所學，並從遊戲中學習常見金融詐騙手法及防範之道，養成「識詐力」與「防護力」。而每年口碑滿載的「小小行員體驗」也新增ATM操作，讓營隊學員透過實機演練認識ATM功能，學習辨識帳戶重要資訊及預防ATM詐騙。

豐富有趣、貼合時勢的課程設計，讓小富翁理財營年年搶手，也反映了兒童理財教育愈來愈受父母重視，這樣的趨勢也推進小富翁帳戶的成長。北富銀小富翁帳戶有專屬的金融卡與存摺，一本存摺可同時管理多種資產(包含新台幣、外幣及信託基金投資等帳戶)，便於家長為孩子規劃多元的投資理財配置，深受歡迎，至今年5月底，北富銀小富翁帳戶已累積29.5萬戶，年成長超過3.5%。

若從小富翁的資產變化來觀察，今年5月底，小富翁帳戶的總資產達新台幣1,361億元，平均每位小富翁資產新台幣46萬元，當中的資產配置，以存款佔比最高，超過五成，其次為保險及投資，而投資佔比相較去年同期上升2%，推估受投資市場熱絡影響，父母重新檢視資產配置，將資金投入理財，期能為子女積累更豐厚的教育金。北富銀建議，父母在為子女開立小富翁帳戶、進行理財規劃時，可多運用機會教育引導孩子一起參與過程，包括從台幣定存教孩子複利概念、善用壓歲錢規劃儲蓄險或定期定額基金以讓孩子培養長期投資觀念等，藉由一次次的經驗累積，活化金融知識，培養名副其實的小富翁。

北富銀「小富翁理財營」1998年開辦，為國內最早結合金融職能、深耕兒童理財教育的營隊，至今年已邁入第26年，培育超過7,600名小富翁。藉由營隊的影響力，北富銀陪伴許多孩子及早建立理財素養，並為聽語障、偏鄉、弱勢學童開啟金融知識學習之門，持續紮根兒童理財教育，善盡企業社會責任，希冀帶來更多共融共好。

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