新光金董座魏寶生今公開展踢球英姿 新壽規劃他這樣說
新光人壽首度舉辦「2024新光小小足球員訓練營」，6日在新光摩天大樓廣場搭建人工草皮氣墊迷你足球場，並安排前中華男足隊長領軍。自10歲開始踢足球的新光金控董事長魏寶生指出，正面推廣運動，從小培養絕對是好事，希望未來可以培養出更多中華隊國腳。
魏寶生7月上任，面對上任後的規劃，他指出，將在8月底前完成125億元現增，今年將發債80億元，日前金管會已核定55億元將先發行，餘下25億元次債，預計8月底前RBC（資本適足率）將可達到200％目標，屆時將可破除RBC未達到200％的限制業務，爭取更多海外投資額度。
國內部分，因受到內部封控限制投資股票，對股票投資相對比其他業者來得低，未來等待資本到位、風險承擔程度拉高，當然可以檢討這一塊，增加國內股市投資動能。
至於CSM（預期保單未來能產生的利潤，死差益＋費差益，不含利差異）為IFRS 17下的新契約貢獻指標，CSM愈大代表商品的利潤愈高，2020年起，新光人壽以CSM每年達成300億為首要目標，過去幾年都完成目標，魏寶生說，這一塊300億元目標未來會再提高，肯定提高後的目標價會比300億元還要高。
對於新壽舉行「2024新光小小足球員訓練營」，魏寶生指出，今年初舉辦新光人壽跟展逸合作的菁英盃，同仁慢慢知道新光人壽有國寶國腳，因此希望從小培養，現在小學生足球運動發達，風氣甚至比自己當年踢球更盛，認為這是一件好事情。
新光人壽指出，活動地點鄰近台北車站，交通便利，場地與課程規劃更是多元豐富超吸睛，開放報名後即刻秒殺。活動當天，熱愛足球運動且長期深耕基層足球推廣的魏寶生董事長，化身為足球學校校長，帶領小小足球員在草地上奔馳，為孩童們加油打氣，也鼓勵大家踴躍走出戶外，親身感受足球獨特的熱血與魅力。
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