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下半年金價多空拉鋸 台銀：3因素支撐重返2400美元

中央社／ 台北6日電

國際金價在5月20日創下每盎司2449.89美元的歷史新高紀錄後回檔。展望後市，台銀指出，市場對美國降息的樂觀預期難以凝聚，且美元指數易漲難跌，將壓抑金價表現，但受惠避險買盤有撐、各國央行購金需求依然強勁、下半年傳統旺季等3大利多，預期金價仍有機會重新挑戰2400美元整數關卡。

上半年國際現貨金價，5月20日創下每盎司2449.89美元歷史新高，台灣銀行貴金屬部分析，背後反映的是市場預期各主要央行將啟動降息，以及中東地緣政治風險升溫等變數驅動的避險情緒。

台銀指出，不過隨後因美國聯準會（Fed）會議紀要的偏鷹論述，加上美國公布初領失業救濟金人數，及5月標普全球製造業PMI表現皆優於預期，美元指數上揚至105.1，迫使金價下跌至2326美元。

6月以來美國總經數據好壞參半，且在避險資金推動下，台銀表示，國際金價一度回升至2387美元，但中國停止購金、Fed點陣圖對年度降息幅度較3月公布時減少，使市場降息樂觀情緒難以延續，導致金價轉跌修正回2300美元，後隨日圓兌美元跌至38年新低，市場警惕日方可能隨時干預匯市，美元指數漲勢中斷，帶動金價站回2325美元。

第2季國際金價呈寬幅波動、高檔震盪格局，展望後市，台銀指出，美國經濟景氣仍具韌性，市場對降息樂觀預期難以凝聚，以及美元指數依舊易漲難跌，打壓金價反彈空間並壓抑金價走疲，但同時，中東地緣政治風險不斷外擴，避險資金將給予金價相當的低檔買盤支撐。

台銀表示，目前主要焦點持續觀望美國貨幣政策動向，整體而言，金價創高壓回處，將落在2280至2400美元大箱型區間整理。

台銀指出，黃金為平衡資產配置的重要工具之一，其走勢除受國際金融情勢變化牽動，也與供需問題息息相關。

台銀引述近期國際機構報告指出，全球債務激增、地緣政治不確定性，各國央行增加黃金儲備，且近2年全球央行單一年購金總規模均超過1000公噸，需求強勁不墜之下，加上年底傳統旺季，看好金價在下半年、乃至於更長線，持續上行。

台銀建議，以長期持有或避險為主的投資人，可持續觀察Fed動向、地緣政治衝突發展及美國大選的政策變化，與每月公布的美國核心PCE、CPI及領先指標與非農就業等數據表現，依投資屬性為積極型、穩健型或保守型，採分批布局方式買入黃金撲滿、黃金存摺、實體小金條或金幣，配置黃金部位，平衡資產風險及收益。

台銀 美國聯準會 金價

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