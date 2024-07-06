元大證券盈餘破百億好會賺 元大金上半年EPS 1.39元

台股持續放量創高，大盤加權指數站上23,000點大關後高檔震盪，激勵證券商獲利衝高，旗下擁有龍頭券商元大證券的元大金控（2885），在元大證券上半年盈餘衝上百億元大關後，元大金控的累計上半年稅後純益達176.61億元，創歷來同期次高，年成長約18%，累計上半年每股稅後純益（EPS）來到1.39元。

元大金控指出，子公司元大證券6月單月受惠台股交投熱絡，大盤6月日均量逾6,131億元，挹注經紀業務手續費以及自營操作收益雙雙大增，使得元大證券6月單月稅後純益暴增到21.98億元，比前月大增六成多，累計上半年稅前盈餘突破百億大關來到114.75億元，累計稅後純益92.79億元，稅後純益比去年同期大幅成長近三成；元大銀行利息、手收穩健成長，6月單月獲利8.5億元，累計上半年稅後純益51.86億元；元大人壽受惠經常性收益提升及實現處分資本利得，獲利1.54億元，上半年累計獲利19.19億元，年增18.45%。

雖然主要子公司6月單月獲利貢獻就逾30億元，但是元大金因為6月認列未分配盈餘稅費影響，導致元大金6月單月獲利低於30億元，但累計上半年獲利仍成長亮麗。

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