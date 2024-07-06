四金控上半年獲利豐收 元大金、永豐金雙位數成長

四家金控昨（5）日率先公布上半年獲利，元大金（2885）與永豐金均呈現雙位數成長，其中，元大金受惠台股量增價漲頻創新高，帶動證券端貢獻盈餘突破百億元，使元大金上半年每股稅後純益（EPS）來到1.39元暫居第一，第一金上半年EPS站上1元，永豐金EPS也來到0.99元。

元大金控自結6月單月稅後純益28.58億元，累計上半年稅後純益176.61億元，年成長約18%，子公司元大證券6月單月受惠台股交投熱絡，大盤6月日均量逾6,131億元，挹注經紀業務手續費以及自營操作收益雙雙大增，使得元大證券6月單月稅後純益暴增到21.98億元，比前月大增六成多。

上市金控6月獲利

元大銀行利息、手收穩健成長，單月獲利8.5億元，元大人壽受惠經常性收益提升及實現處分資本利得，獲利1.54億元。雖然主要子公司獲利貢獻逾30億元，但是因為6月認列未分配盈餘稅費影響，因此元大金6月單月獲利低於30億元，但整體上半年獲利仍成長亮麗。

第一金受惠本月有台灣金聯一次性股息收入，以及壽險子公司也開始認列股息入帳，帶動上半年累計EPS站上1元大關，但6月單月稅後純益因銀行端獲利略有下滑，因此單月獲利22.91億元、月減1%，累計稅後純益137.28億元，年增4.3%，EPS達1.01元。

第一金旗下一銀由於6月呆帳回收較上月減少，因此獲利下滑至20.24億元，月減9.7%，但核心業務穩健，手續費收入在財管業務熱度下表現良好，換匯交易利得並維持高檔。

永豐金6月自結稅後純益17.72億元，月減8.1%，銀行、證券子公司獲利均月增，但因金控端認列未分配盈餘稅7.85億元，導致金控單月獲利衰減，累計上半年稅後純益大賺122.04億元，續創歷史同期新高，年成長20.8%，EPS為0.99元。

永豐銀6月稅後純益17.92億元，月增32.1%，受惠利息、手續費與金融交易收益均較前月提升，永豐金證券6月稅後純益6.81億元，月增61%，主因股息收入與資本利得增加。上半年累計稅後純益，永豐銀為97.37億元，年增17.6%，永豐金證券為29.06億元，年增68.5%，台股價量齊揚頻創新高是關鍵。

國票金6月自結稅後純益3.49億元，較上月大幅成長1.66倍，累計上半年稅後純益12.12億元，年增7.89%，EPS為0.35元。

商品推薦