京城銀、彰銀、聯邦銀 上半年獲利犀利

三家上市銀行股率先公布2024年上半年自結獲利，整體維持穩健成長，除擅於財務操作的京城銀（2809）上半年獲利年成長近38%增幅可觀外，大型公股行庫彰銀以及民營的聯邦銀，累計獲利則是分別成長6%多、近9%。

彰化銀行昨（5）日公告自結6月與上半年獲利，6月單月稅前盈餘15.08億元，單月稅後純益12.02億元，累計上半年合併稅前盈餘94.29億元，累計合併稅前每股盈餘0.84元，累計合併稅後純益74.44億元，比去年同期成長6.19%，累計合併每股稅後純益（EPS）0.66元。

如以6月單月獲利來看，彰銀6月單月稅前盈餘與前月相當，僅微幅下滑，比去年同月則是成長4%多，今年來彰銀獲利維持穩健成長態勢，仍以本業放款核心業務增長以及財富管理業務成長帶動相關手續費收益增加為主。

京城銀行自結6月稅前盈餘5.3億元，稅後純益4.34億元，累計上半年稅前盈餘達38.78億元，稅後純益32.39億元，比去年同期成長37.7%，累計EPS為2.91元。資產品質方面，京城銀維持一貫的穩健水準，全行逾放比6月底為0.02%，備抵呆帳覆蓋率為7,618.35%，總放款覆蓋率則是上升到1.69%。

聯邦銀行自結6月稅前盈餘6.01億元，稅後純益5.08億元，單月獲利與前月相當，累計上半年自結稅前盈餘31.39億元，年增5.64%，累計稅後純益27.31億元，比去年同期成長15.9%，累計EPS為0.55元。

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