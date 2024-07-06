渣打、滙豐及星展 三外銀 前四月獲利亮眼

金管會統計顯示，渣打銀行、滙豐銀行及星展銀行等三家在台外銀，今年前四月稅前盈餘亮眼，合計達83.64億元，較去年同期成長四成、為40.8％。若加計花旗銀行，前四月稅前盈餘達120.41億元、年增兩成。

金融人士指出，受到中央銀行先前啟動升息循環、並採緊縮貨幣政策影響，今年上半年國內利率處於相對高水準，各家金融機構利息淨收入（NII）表現都很不錯，加上外銀持續衝刺財富管理業務，繳出亮麗成績單。

統計顯示，全體國銀前四月稅前盈餘1,838億元，創史上同期新高，其中手續淨收益大增39％動能最強，受惠資本市場交易熱絡，也為銀行財管及基金銷售動能添加柴火。

星展銀合併花旗銀在台消金業務後，財富管理業務大幅成長，今年前四月稅前盈餘19.01億元，較去年同期稅前獲利5.49億元，大幅成長246％，躍升外銀子行裡成長幅度最大的黑馬。

星展銀總經理黃思翰透露，整併花旗銀相當順利，儲蓄、保單、投資產品規模（AUM）已經達1.1兆元。

滙豐銀則是今年前四月外銀子行中賺最多，達43.46億元，較去年同期成長25％，由於滙豐銀今年3月已經取得財管2.0業務許可，4月中正式開辦，可望增添獲利動能。渣打銀今年前四月稅前盈餘21.17億元，較去年同期19.22億元，成長逾一成。

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