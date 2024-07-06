亞洲最佳雇主獎／中信金 推全方位人才培訓

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
中信金控今年以超越平均分數15%的佳績，連續七年獲得《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」肯定。 中信金控／提供
中信金控今年以超越平均分數15%的佳績，連續七年獲得《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」肯定。 中信金控／提供

中信金控（2891）視人才發展為永續關鍵資本，並持續打造多元共融職場環境，成效獲國際肯定，亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》昨（5）日於台北南港展覽館舉辦「2024亞洲最佳企業雇主獎」頒獎典禮，今年中國信託金控以超越平均分數15%的佳績獲獎，連續七年獲得「亞洲最佳企業雇主」（HR Asia Best Companies to Work For in Asia）肯定。

中國信託表示，人才為企業根本，優秀人才是推動組織成長、創新及永續發展的關鍵，為此積極發展多元培訓機制及提供豐富資源，以打造完善的人才發展與普惠學習環境。除長年推動職能導向的人才策略，設計專業與各階管理訓練課程，亦盤點人員績效與發展潛力，規劃職涯發展藍圖，藉由在職訓練與專案指派，以及跨國家、跨業務、跨功能輪調歷練，建構完整人才庫（Talent Pool）；並與多所國內、外知名學府合作，如長期與美國賓州大學華頓商學院攜手設計客製化課程、講堂與論壇，導入一流師資與發展資源。

中國信託致力打造多元（Diversity）、公平（Equity）、共融（Inclusion）職場環境，視同仁為家人，因為重視同仁的工作與生活平衡，中國信託金融園區總部大樓設置健身房、圖書館、交誼中心等優質空間，設有31個多元社團，建構優於法令的母性照護與家庭支持機制，今年推出全薪親子假，鼓勵同仁於子女就學期間參與活動，不錯過孩子成長過程的重要時刻，增進親子關係與家庭幸福。

「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲地區人力資源管理領域代表性獎項，本屆共有368家企業報名，由外部專家評鑑及內部同仁滿意度評分，評選面向包含企業組織文化、員工認同及團隊凝聚，中信金控於三大面向的評選分數皆高於企業平均，顯示同仁對於公司的認同，更彰顯公司與同仁維持良好的傾聽與溝通管道，得以共同成長的重要性。秉持著We are family品牌精神，中國信託提供具競爭力的薪資與福利制度，並推動多元培育發展計畫，協助同仁拓展跨領域能力，在金融轉型中持續創新，打造成為「臺灣第一、亞洲領先」的領導品牌。

中信金控 中國信託 親子

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