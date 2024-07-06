解約潮延燒 壽險保費入不敷出恐成常態

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
壽險解約潮持續延燒，保費收入低於保險給付情況恐成「新常態」。 圖／聯合報系資料照片
壽險解約潮持續延燒，保費收入低於保險給付情況恐成「新常態」。 圖／聯合報系資料照片

壽險解約潮持續延燒，保費收入低於保險給付情況恐成「新常態」。保發中心統計顯示，2024年5月保險給付2,499億元，刷新史上單月最大紀錄；不只如此，今年前五月保險給付更突破兆元規模、達1兆1,017億元，高於保費收入9,389億元，現金淨流出規模擴大至1,628億元。

保發中心統計顯示，今年5月總保費收入1,935億元，較保險給付2,499億元少了564億元，為兩個月高點，壽險保費收入已連四月低於保險給付、呈現金淨流出。

統計今年前五月保費給付1兆1,017億元，高於保費收入9,389億元，現金淨流出規模擴大至1,628億元。

壽險保費收入與保險給付概況
壽險保費收入與保險給付概況

壽險業高層坦言，在新台幣匯率較弱、美元相對強勢時，保戶解約美元保單的誘因提升、解約金就會明顯增加，而總保費收入大致維持與過去相當的規模，以此研判，保險給付大於保費收入現象恐將持續一陣子、暫時難以扭轉。

回顧今年5月，新台幣匯率升值1.22角，升幅為0.38%，但匯價在4月底貶破32.5元後，5月中旬一度翻升至32.12元，下半個月再貶向32.4元；在新台幣匯率走貶、美元較強勢時，不少保戶解約美元保單、轉持新台幣資金在手，其中也有部分資金轉戰國內的ETF。

對於保費收入低於保險給付情況，壽險業高層說，「早已經習慣了」，不過壽險公司有龐大投資收益作為靠山，不會有現金短缺的問題，且今年以來股市屢創新高，壽險公司紛紛處分股票、實現資本利得，手頭上的資金十分充裕、流動性問題無虞。

壽險高層坦言，壽險業保費收入低於保險給付的情況，「短期內不會結束」，主要是壽險公司正在推動商品轉型，理財商品沒有過去那麼多、自然不會有太大的現金流入。

另一家壽險業高層也說，5月解約金確實較大，導致保險給付仍高於總保費收入，但加上投資收益，現金流就會轉正，目前壽險公司手頭上的現金非常充裕，甚至還有餘裕加碼金融商品投資。

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