上月外匯存底 寫三高紀錄

中央銀行昨（5）日公布6月外匯存底，締造三項歷史新高紀錄。央行外匯局局長蔡烱民指出，6月底我國外匯存底為5,732.99億美元，續創新高，較前一個月增加4.96億美元；此外，外資持有新台幣資產市值合計8,371億美元及約當外匯存底比重146%，同步締造新猷。

央行資料顯示，根據目前各國發布的最新統計，我國外匯存底餘額被印度「超車」，由第四大滑落至第五名。其中，中國大陸外匯存底餘額3兆2,320億美元，穩居冠軍；日本1兆865億美元居次；瑞士7,954億美元為季軍；印度外匯存底5,741億美元，小幅領先台灣的5,732.99億美元。

蔡烱民指出，6月外匯存底變動主要因素有二，包括外匯存底投資運用收益，以及主要貨幣對美元匯率變動。

近期「護國神山」台積電股價漲翻天，持有台積電股票的外資全都荷包滿滿；據統計至昨天為止，外資對台積電持股比重高達74.52%。蔡烱民昨表示，台股漲多，外資獲配股利後，6月匯出盈餘約70億美元，因此若以現金流量為基礎計算，央行統計外資6月淨匯出約10億美元。

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