史上首例！基金經理人自行承認跟單個股買賣 金管會開罰
首例基金經理人自行承認跟單個股買賣。金管會5日公告，華南永昌投信經理人在擔任基金經理人期間，利用特定人帳戶跟單，且沒有向公司申報交易，金管會開罰，停職半年執行業務，至2025年1月31日為止，並對華南永昌投信核處新台幣60萬元罰鍰。
根據金管會公布內容，檢查局在2023年10月30日到同年11月8日，對華南永昌投信進行一般業務檢查，發現前盧姓基金經理人自行承認，在擔任基金經理人期間，職務上獲得消息，並在基金帳戶從事個股交易期間，利用特定人帳戶買賣相同個股，而且並沒有向公司申報交易。
金管會認為，已經違反投信投顧法第77條第1項及第2項、證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則之第13條第2項第1款及第14條第1項、第2項規定。依投信投顧法第104條規定處分停止6個月執行業務。
這也是史上首例有基金經理人自承跟單，官員指出，該案罰度較輕，主因就是考量該名經理人為自行承認。
而過往基金經理人如果有類似交易，通常都是解職處分，去年9月，富邦投信2名基金經理人及保德信投信1名基金經理人，涉及利用職務之便，在基金帳戶從事個股交易期間，利用他人帳戶跟單個股買賣，金管會今天開罰投信業者外，要求2家投信解職3名違規基金經理人。
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