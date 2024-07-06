企業生日快樂／日盛投信三大祕技 邁向永續經營

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
日盛投信舉辦「溫馨日益、共襄盛舉」捐血公益活動。 日盛投信／提供
日盛投信舉辦「溫馨日益、共襄盛舉」捐血公益活動。 日盛投信／提供

日盛投信董事長林麗珍指出，日盛投信2023年度台股基金績效曾逾100%，超越同業最重要的關鍵，就是在於重視團隊合作、重視人才。以下為專訪紀要：

問：去年創造逾100%的基金績效，主要關鍵為何？

答：日盛投信重視團隊合作，目前投研部門配置人數約30人，團隊作戰力量大，可以確實掌握產業及個股變化，若是產業趨勢出現轉變，團隊必先想辦法了解原因，是什麼因素導致股價先行變化。

基金的持股以及投資信心都是來自日積月累的研究成果，日盛投信團隊在針對個股或產業趨勢討論時，大家會分享自己的看法後交叉比對，讓投資更加接近事實。團隊間樂於分享，有資歷者分享經驗，年輕人分享新世代的想法，充分發揮團結力量大的綜效。

問：具體的案例有哪些？

答：以日盛投信台股系列基金2023年創造佳績為例，團隊於2022年11月研判台股已經超跌，訊號包括本益比太低，因而決定將基金持股拉高，並領先掌握AI領漲契機，選股時考量今年消費性電子產品不好，所以先避開，改挑選有趨勢支撐的潛力股，進而創造優異績效。

在策略上偏多操作，配合基本面汰弱換強，布局重點以AI伺服器供應鏈等未來業績能見度較佳的族群為重心，同步關注隨景氣復甦族群逢低布局機會，持續優化投資組合，爭取超額報酬。

因此台股基金於2023年度締造了輝煌佳績，日盛新台商基金、日盛MIT主流基金、日盛上選基金A年度報酬率分別高達103.6%、95.7%、90.9%，遠超越同類型基金平均報酬率的46.4%，在229檔台股基金中排名勇奪冠軍、亞軍、季軍，為業界的翹楚。

問：公司核心經營理念？

答：其實這個問題可以總結日盛投信永續經營的成功要素。第一，具風險意識的營運方案。在考量並管理風險的基礎上積極拓展營收獲利，以保障投資人資產並主動創造超額報酬作為公司核心價值，因此一直在業績成長與嚴控風險中取得最佳平衡，不為短期營收而募集新基金。

例如，對於市場上曾熱賣的短線投機產品，中後台研判產品因具先天缺陷，無法為客戶託付我們的資產做進一步增值，且具相當投資風險，有違經營理念，在審慎的產品研析討論後，內部決議不盲從跟隨。此外，投資方面以嚴謹專業的安控系統，針對可能產生之風險情事，透過各項風險控管點設定，隨時監控以完善客戶的資產託負。

其次，同仁是最大的資產。適才適所，把每位同仁放在對的位置，讓同仁發揮專才，才能將團隊戰力發揮出來，我們始終堅信良好的溝通激勵與團隊合作可以創造出人力資源綜效。

公司經營不能只靠單一明星員工，需要各司其職，透過團隊合作，創造更多贏的機會。公司不斷成長要感謝團隊每位成員的克盡職責，給予公司營運最大的協助與穩定向前力量，因為有當責與勇往向前的共同信念，因此不論順風或逆風，都有信心面對挑戰，為客戶創造資產增溢的團隊價值。

第三，穩居前位的專業投資績效。公司為獨立經營的專業資產管理公司，27年來持續深耕台灣，相對多數投信業者擁有更長的在地投資經驗、以及投信經營資歷，以團隊合作精神不斷研析市場與產業趨勢，並透過國際投資顧問團隊掌握全球研究資源、傾全力為客戶創造財富價值。

台股 布局

延伸閱讀

台股創新高本週上漲524點 市值增逾1.67兆

人畜共通傳染病團隊 完成H5亞型病毒風險評估

外匯存底5732億美元創新高 外資持有台股債市值也新高

血癌新藥美國銷售挹注 藥華藥6月營收創歷年新高

相關新聞

四金控上半年獲利豐收 元大金、永豐金雙位數成長

四家金控昨（5）日率先公布上半年獲利，元大金與永豐金均呈現雙位數成長，其中，元大金受惠台股量增價漲頻創新高，帶動證券端貢...

解約潮延燒 壽險保費入不敷出恐成常態

壽險解約潮持續延燒，保費收入低於保險給付情況恐成「新常態」。保發中心統計顯示，2024年5月保險給付2,499億元，刷新...

渣打、滙豐及星展 三外銀 前四月獲利亮眼

金管會統計顯示，渣打銀行、滙豐銀行及星展銀行等三家在台外銀，今年前四月稅前盈餘亮眼，合計達83.64億元，較去年同期成長...

亞洲最佳雇主獎／中信金 推全方位人才培訓

中信金控視人才發展為永續關鍵資本，並持續打造多元共融職場環境，成效獲國際肯定，亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》昨（...

企業生日快樂／日盛投信…高執行力 創造優勢

日盛投信成立於1996年12月，今年將邁入第28年，多年來透過專業研究團隊，持續為客戶創造佳績。回顧過去遇到的困難，董事...

企業生日快樂／日盛投信…溝通分享 打造幸福企業

日盛投信在董事長林麗珍帶領下，近年來不僅獲獎無數，2023年淨利成長率高達362倍，奪得業界冠軍。林麗珍除期盼2024年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。