企業生日快樂／日盛投信三大祕技 邁向永續經營

日盛投信董事長林麗珍指出，日盛投信2023年度台股基金績效曾逾100%，超越同業最重要的關鍵，就是在於重視團隊合作、重視人才。以下為專訪紀要：

問：去年創造逾100%的基金績效，主要關鍵為何？

答：日盛投信重視團隊合作，目前投研部門配置人數約30人，團隊作戰力量大，可以確實掌握產業及個股變化，若是產業趨勢出現轉變，團隊必先想辦法了解原因，是什麼因素導致股價先行變化。

基金的持股以及投資信心都是來自日積月累的研究成果，日盛投信團隊在針對個股或產業趨勢討論時，大家會分享自己的看法後交叉比對，讓投資更加接近事實。團隊間樂於分享，有資歷者分享經驗，年輕人分享新世代的想法，充分發揮團結力量大的綜效。

問：具體的案例有哪些？

答：以日盛投信台股系列基金2023年創造佳績為例，團隊於2022年11月研判台股已經超跌，訊號包括本益比太低，因而決定將基金持股拉高，並領先掌握AI領漲契機，選股時考量今年消費性電子產品不好，所以先避開，改挑選有趨勢支撐的潛力股，進而創造優異績效。

在策略上偏多操作，配合基本面汰弱換強，布局重點以AI伺服器供應鏈等未來業績能見度較佳的族群為重心，同步關注隨景氣復甦族群逢低布局機會，持續優化投資組合，爭取超額報酬。

因此台股基金於2023年度締造了輝煌佳績，日盛新台商基金、日盛MIT主流基金、日盛上選基金A年度報酬率分別高達103.6%、95.7%、90.9%，遠超越同類型基金平均報酬率的46.4%，在229檔台股基金中排名勇奪冠軍、亞軍、季軍，為業界的翹楚。

問：公司核心經營理念？

答：其實這個問題可以總結日盛投信永續經營的成功要素。第一，具風險意識的營運方案。在考量並管理風險的基礎上積極拓展營收獲利，以保障投資人資產並主動創造超額報酬作為公司核心價值，因此一直在業績成長與嚴控風險中取得最佳平衡，不為短期營收而募集新基金。

例如，對於市場上曾熱賣的短線投機產品，中後台研判產品因具先天缺陷，無法為客戶託付我們的資產做進一步增值，且具相當投資風險，有違經營理念，在審慎的產品研析討論後，內部決議不盲從跟隨。此外，投資方面以嚴謹專業的安控系統，針對可能產生之風險情事，透過各項風險控管點設定，隨時監控以完善客戶的資產託負。

其次，同仁是最大的資產。適才適所，把每位同仁放在對的位置，讓同仁發揮專才，才能將團隊戰力發揮出來，我們始終堅信良好的溝通激勵與團隊合作可以創造出人力資源綜效。

公司經營不能只靠單一明星員工，需要各司其職，透過團隊合作，創造更多贏的機會。公司不斷成長要感謝團隊每位成員的克盡職責，給予公司營運最大的協助與穩定向前力量，因為有當責與勇往向前的共同信念，因此不論順風或逆風，都有信心面對挑戰，為客戶創造資產增溢的團隊價值。

第三，穩居前位的專業投資績效。公司為獨立經營的專業資產管理公司，27年來持續深耕台灣，相對多數投信業者擁有更長的在地投資經驗、以及投信經營資歷，以團隊合作精神不斷研析市場與產業趨勢，並透過國際投資顧問團隊掌握全球研究資源、傾全力為客戶創造財富價值。

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