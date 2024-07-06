企業生日快樂／日盛投信…溝通分享 打造幸福企業

日盛投信在董事長林麗珍帶領下，近年來不僅獲獎無數，2023年淨利成長率高達362倍，奪得業界冠軍。林麗珍除期盼2024年投研團隊穩健向上，在維持優異績效、增益公司營收外，也希望打造正向循環的「幸福企業」。

在企業文化方面，林麗珍分享，「溝通與分享」是我們的文化，有效溝通有助於建立彼此之間的信任，共享觀點和價值觀，有助於建立良好的合作夥伴關係，提高團隊合作和工作效能。此外，鼓勵員工常溝通與分享的優點還包含，提高參與度、增強創造力和創新、改善協作和團隊合作，提高公司獲利能力。

努力方向上，以主動型基金做產品定位其實是高度專業且艱辛的路，由於主動型基金相對跟隨大盤的被動型基金而言，是以打敗大盤為目標。

因此投資部門的深度及廣度需要與時俱進、不斷提升，新產品發展也需要搭配長期市場展望、掌握契機，領先趨勢潮流。

另外，在產品發展上力求掌握市場大趨勢，公司產品委員會每月分析討論國內外市場最新訊息，業務團隊亦能與投資部門緊密合作，以保有產品先行者的優勢。此外，針對既有產品，不定期成立優化專案，秉持對支持日盛的投資人盡責，也是專業永續經營的體現。

她指出，十多年來，公司基金得獎獎項囊括金鑽獎、標準普爾、理柏基金獎、BENCHMARK《指標》台灣基金等四大獎項。每次的得獎與入圍，都是對於日盛投信最好的肯定。

以今年為例，日盛上選基金（A級別）獲得第八屆BENCHMARK指標年度台灣基金大獎，最佳表現定期定額基金大獎-台灣中小型股票同級最佳獎項榮耀。

此外，旗下「日盛MIT主流基金」與「日盛貨幣市場基金」今年同時獲得第27屆傑出基金金鑽獎「國內基金獎」入圍肯定。其中，日盛貨幣市場基金挾著動態資產配置的靈活度，造就短、中、長期表現優於同類型基金平均，連續兩屆榮獲傑出基金金鑽獎「貨幣市場型基金-投資國內三年期」入圍肯定，展現專業堅實團隊實力。

此外，公益活動上也持續反饋社會。例如2023年舉辦公益捐血活動，用實際行動支持社會永續目標。為協助緩解血荒問題，日盛投信舉辦「溫馨日益、共襄盛舉」捐血公益活動，號召全體同仁一同捐血，也希望發揮企業公益力量，帶動客戶、親朋好友及熱心民眾一起參與，用實際行動幫助全台醫療用血，讓血庫安全存量可以適度恢復。

日盛投信亦透過講座對即將邁入就業市場的學子積極徵才、提供就業與實習管道，以期公司與投信產業朝永續經營目標邁進。

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