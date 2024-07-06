企業生日快樂／日盛投信…高執行力 創造優勢

日盛投信成立於1996年12月，今年將邁入第28年，多年來透過專業研究團隊，持續為客戶創造佳績。回顧過去遇到的困難，董事長林麗珍指出，對投信業來說，最難忘的是大規模市場風險。例如2008年從美國次貸開始的全球金融風暴，以及2020年突然爆發新冠疫情，都導致市場的恐慌。然而，這些都是在考驗企業應變與永續經營能力。

日盛投信在事件發生時，包括投資端應採取什麼避險策略以保障投資人資產安全無虞、行銷企劃如何快速提供透明且專業的文宣資訊，協助業務團隊即時服務客戶，並調整最適的資產配置。林麗珍說，即使各單位已有標準作業流程各司其職，但管理階層還需深入思考如何因應即將來臨的挑戰，如何保障員工健康福利、如何克服可能營運的風險，以確保日盛投信可以正向長久永續的發展。

她回顧，現在看來雖是雲淡風輕，事實上疫情爆發當年聽聞許多企業陷入無以為繼的困境，但日盛投信在確保全體員工健康安全下，發揮超高執行力，讓公司與員工安然度過疫情，甚至當年度順利募集兩檔基金，並以112%超額達成年度每股盈餘的獲利目標，顯現出日盛投信能凝聚員工向心力與決策執行力，面對挑戰、解決問題，將危機化為轉機。

日盛投信各階段重大策略，林麗珍說明，產品是投信業的核心，好的產品與投資策略才能帶動公司與產業的進化。公司從1997年至今深耕台股，投資團隊精準掌握產業個股趨勢，嚴謹擇機與選股，以穩健的中長期投資績效來回饋客戶。在台股基金市場中，持續發展具備未來性的產品，1997年就募集發行配息的台股產品「日盛日盛基金」，2021年4月成立旗下第九檔以永續題材、聚焦公司治理的「日盛台灣永續成長股息基金」。

盡職治理投資 落實ESG精神

日盛投信很早就把「盡職治理投資」納入流程，落實ESG投資精神。因此這檔基金也是今年主管機關嚴格規管ESG投資之下，2022年首批在1月獲主管機關核可、符合ESG投資精神的境內基金之一，展現出日盛投信在專業領域上的高度。

另外，2007年看好越南將成為世界工廠的成長機會，成立越南研析團隊與策略，15年後的越南股市交易熱絡、越南市場獲得投資人青睞，因此在2022年1月募集「日盛越南機會基金」，展現深耕越南市場的實力。

2018年時看到智能電動車市場的長期趨勢，成立全台第一檔智能車主題基金「日盛全球智能車基金」，該基金募集成立三年之後，才看到同業甚至被動式ETF跟進這個投資主題。

2020年日盛投信官網全新改版上線，提供快速找到目標基金、投資試算時點、全新購物車交易等三大亮點，讓投資人使用起來更便利，同時引導客戶投資E化、利用定時定額機制做好退休規劃。

日盛投信訴求的投資不是「炒短線」，而是希望客戶有中長期的資產增值；在金融市場中，每三至五年就會有幾個利空事件來襲，但市場在震盪過後勢必回歸正軌，公司希望協助投資人透過理財規劃，達成具有一定經濟後援力的退休夢想。

提升行銷戰力 強化投研穩定

針對2024年業務目標，林麗珍指出，產品募集規劃上除評估市場與投資趨勢、努力研析以提供客戶創新且深具潛力的新商品，更將先行確認公司的利基與優勢，謹慎掌握產品未來價值趨勢，以利長期發展。包括「全球關鍵半導體基金」等關鍵優勢產品。

在全權委託業務部分，2023年度「法人代操」帳戶績效獲客戶肯定，整體全委規模成長166.8%；今年除延續2023年的業務開發經驗值外，更希望藉由投研團隊穩健向上的優異績效，增益公司營收。

2024年公司仍將秉持嚴控風險、在變革中找新的機遇、強化業務行銷戰力、提升投研良好績效的穩定度，並善用組織決策效率與團隊合作優勢，藉由每一次的試煉，催生出更紮實的資產管理專業能力。

此外，在主動式ETF方面，待主管機關開放此項業務後，日盛投信不會缺席，主動型基金是我們的強項，目前已建立專案籌備小組。

然而，ETF可以是長期投資組合中的一部分，但不應該是唯一選擇。投資人應考慮多樣化投資，將資金分配在不同類型的資產中，如股票、債券、主動型基金等，以分散風險。

例如去年主動式基金的優異表現就是很好例子，市場總會隨著時間和環境變化出現不同的投資機會，身為資產管理業者要不斷宣導投資人正確的理財觀，研析市場變化與動態，才能避免讓客戶陷入非理性的盲目跟風。

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