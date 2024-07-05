彰銀獲利穩健成長 上半年 EPS 0.66元
彰化銀行（2801）5日公告自結6月與上半年獲利，6月單月稅前盈餘15.08億元，單月稅後純益12.02億元，累計上半年合併稅前盈餘94.29億元，累計合併稅前每股盈餘0.84元，累計合併稅後純益74.44億元，比去年同期成長6.19%，累計合併每股稅後純益（EPS）0.66元。
如以6月單月獲利來看，彰銀6月單月稅前盈餘與前月相當，僅微幅下滑，比去年同月則是成長4%多，今年來彰銀獲利維持穩健成長態勢，仍以本業放款核心業務增長以及財富管理業務成長帶動相關手續費收益增加為主。
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