快訊

影／喝到見底才發現…美式賣場利口酒倒出整團「蟑螂」 男狂嘔吐血

匯121萬放人了！基隆漁船遭日留置 船長等二人安全回船上

彰銀獲利穩健成長 上半年 EPS 0.66元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

彰化銀行（2801）5日公告自結6月與上半年獲利，6月單月稅前盈餘15.08億元，單月稅後純益12.02億元，累計上半年合併稅前盈餘94.29億元，累計合併稅前每股盈餘0.84元，累計合併稅後純益74.44億元，比去年同期成長6.19%，累計合併每股稅後純益（EPS）0.66元。

如以6月單月獲利來看，彰銀6月單月稅前盈餘與前月相當，僅微幅下滑，比去年同月則是成長4%多，今年來彰銀獲利維持穩健成長態勢，仍以本業放款核心業務增長以及財富管理業務成長帶動相關手續費收益增加為主。

彰化銀行 彰銀

延伸閱讀

宸鴻儲能櫃出貨帶動6月營收月增逾3成 業成月增13%

6月CPI年增2.42% 房租飆逾28年新高醫療費用也大漲

永豐金上半年稅後賺122億元、年增逾2成 續創同期新高

系微股價波動劇烈 公布5月 EPS 達0.32元

相關新聞

外匯存底5732億美元創新高 外資持有台股債市值也新高

中央銀行統計6月底外匯存底金額為5732.99億美元，再創新高，較上月底小幅增加4.96億美元。外匯存底增加主要是因為孳...

6月外匯存底寫「三高」！聯準會今年降息幅度 外匯局長這麼說

中央銀行5日公布6月外匯存底，締造三項歷史新高紀錄。央行外匯局局長蔡烱民指出，6月底我國外匯存底金額為5,732.99億...

「新青安」助長台灣高房價？估價師揭原因

政府去年推出「新青安」貸款方案，目的在於減輕年輕人買房負擔，不過，估價師陳孟筠觀察，近期受惠新青安貸款上路，成功提振房市...

新青安追回補貼機制啟動 行庫：轉租戶占多數

新青安房貸違規戶首波查核，8大公股行庫已揪出罪證確鑿個案。公股行庫主管表示，違規者以轉租戶為多數，但占初步盤點的高風險案...

熱錢回頭 新台幣爆量走揚匯價連2升

熱錢繼續湧入，加上美元回落、亞幣反彈，激勵新台幣兌美元匯率連2升，今天收盤收32.475元，升0.5分，台北及元太外匯市...

首例投信基金經理人自行承認跟單 金管會罰停職半年

史上首例有基金經理人自行承認跟單。金管會今天公告，華南永昌投信盧姓前基金經理人向公司自行承認於擔任基金經理人期間，以職務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。