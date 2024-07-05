「新青安」助長台灣高房價？估價師揭原因
政府去年推出「新青安」貸款方案，目的在於減輕年輕人買房負擔，不過，估價師陳孟筠觀察，近期受惠新青安貸款上路，成功提振房市買氣，但卻促使房市買氣瞬間爆棚，意外成為助漲房價的元凶之一，建議政府在檢討或推行政策時，應進行通盤考量。
正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠說明，房價指數為衡量房地產市場價格變動的指標，其中內政部住宅價格指數、信義房價指數適用於中古屋市場，國泰房地產指數代表預售屋市場。以台中的綜合房價指數為例，不論中古屋或預售屋市場，房價仍呈走揚格局。
陳孟筠認為，近期受惠新青安貸款上路，成功提振房市買氣，尤其對預售屋市場的挹注效果更為顯著，成交量有感回升，其交易量走勢已與中古屋市場趨於一致，且在今年前三個月的交易量，皆優於中古屋，主要也與須籌措的首付款金額較低有關。
陳孟筠指出，觀察新青安上路首兩個月，撥款金額占新承做購屋貸款放款金額比重從12.85%一舉躍升至47.91%，大增35.06%，截至最新今年5月，比重高達54.72%，在剛需買盤出籠下，對未來房價產生一定的支撐力道。
陳孟筠認為，隨著房市熱度再起，央行時隔一年再度加碼房市管制，近期金管會也擬就銀行法72-2條但書條款再次檢討，政府推出新青安房貸優惠用意為減輕購屋民眾負擔、幫助達成買房計畫，但卻促使房市買氣瞬間爆棚，市場需求面大增，意外成為助漲房價的元凶之一，建議政府在檢討或推行政策時，應進行通盤考量，而非僅就單一問題處理，這樣容易再衍生出其他的問題。
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