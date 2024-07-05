新青安追回補貼機制啟動 行庫：轉租戶占多數

新青安房貸違規戶首波查核，8大公股行庫已揪出罪證確鑿個案。公股行庫主管表示，違規者以轉租戶為多數，但占初步盤點的高風險案件比例相當低，近期將進行重談貸款、追回利息補貼等措施。

央行啟動升息循環，房貸利率衝破2%，為減輕民眾購屋負擔，財政部轄下8大行庫的青安貸款，自去年8月1日起放寬各項條件、提供利息補貼，即外界所稱新青安。不過，新青安推出後，衍生轉租、人頭戶等問題，引發外界關注。

財政部已要求各行庫強化貸前、貸後管理機制，新貸戶必須簽自住切結書，若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件；且去年8月1日以後經銀行核貸新青安優惠貸款者，自今年6月27日起，不得再次申貸此優惠貸款。

財政部6月底要求公股銀盡速在1週內提交首波轉租、人頭戶等確定違規案件，並要定期回報。針對查核結果，財政部官員今天表示，公股行庫持續積極進行新青安勾稽檢查中，若是有確切結果，會適時對外說明。

累計去年8月至今年5月底，據統計，新青安累計撥貸戶數5萬7980戶、金額逾4281億元。據了解，8大行庫盤點新青安高風險戶數，初期匡列約1700多件，但真正違規者占比相當低。

一名公股銀主管表示，高風險案件數量會因為追查進度而滾動增加，或是查核後因發現沒有違規而剔除於名單之外，經逐案追查，以自家銀行來說，初步已查到違規轉租情形、占該行的高風險案件數不到1成；另銀行授信徵審時，在人頭戶管控上，本來就很嚴謹，因此目前尚未有罪證確鑿的人頭戶案件。

另一家公股行庫高層指出，清查下來，有些人頭戶高風險案件其實是父母替子女清償房貸，予以排除，至於轉租高風險案件中，也有查到是僅出租停車位者，但房子本身還是自住，也會排除掉，「目前真正違規的比例是滿少的」。

行庫高層強調，會持續檢視新申貸、舊貸戶中有無可疑案件，並將其納入高風險名單之列，清查是否確實違規。

所謂違規案件與高風險案件不同，財政部官員說明，高風險僅是「疑似」違規，所以各銀行須先找到高風險貸款戶，掌握相關確切證據，並請對方說明，確認有違規情事，才進入收回利率補貼、重新核定貸款條件等處罰，完成所有流程需要一段時間。

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