快訊

英大選保守黨滑鐵盧…蘇納克宣布將辭首相和黨魁 英王已批准辭呈

這棵大樹要判多久？北京圓明園柳樹倒塌砸穿玻璃罩 文物遭殃

房市熱到供不應求？專家：買房族漏夜排隊都FOMO了

新青安追回補貼機制啟動 行庫：轉租戶占多數

中央社／ 台北5日電
房市示意圖。圖／ingimage
房市示意圖。圖／ingimage

新青安房貸違規戶首波查核，8大公股行庫已揪出罪證確鑿個案。公股行庫主管表示，違規者以轉租戶為多數，但占初步盤點的高風險案件比例相當低，近期將進行重談貸款、追回利息補貼等措施。

央行啟動升息循環，房貸利率衝破2%，為減輕民眾購屋負擔，財政部轄下8大行庫的青安貸款，自去年8月1日起放寬各項條件、提供利息補貼，即外界所稱新青安。不過，新青安推出後，衍生轉租、人頭戶等問題，引發外界關注。

財政部已要求各行庫強化貸前、貸後管理機制，新貸戶必須簽自住切結書，若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件；且去年8月1日以後經銀行核貸新青安優惠貸款者，自今年6月27日起，不得再次申貸此優惠貸款。

財政部6月底要求公股銀盡速在1週內提交首波轉租、人頭戶等確定違規案件，並要定期回報。針對查核結果，財政部官員今天表示，公股行庫持續積極進行新青安勾稽檢查中，若是有確切結果，會適時對外說明。

累計去年8月至今年5月底，據統計，新青安累計撥貸戶數5萬7980戶、金額逾4281億元。據了解，8大行庫盤點新青安高風險戶數，初期匡列約1700多件，但真正違規者占比相當低。

一名公股銀主管表示，高風險案件數量會因為追查進度而滾動增加，或是查核後因發現沒有違規而剔除於名單之外，經逐案追查，以自家銀行來說，初步已查到違規轉租情形、占該行的高風險案件數不到1成；另銀行授信徵審時，在人頭戶管控上，本來就很嚴謹，因此目前尚未有罪證確鑿的人頭戶案件。

另一家公股行庫高層指出，清查下來，有些人頭戶高風險案件其實是父母替子女清償房貸，予以排除，至於轉租高風險案件中，也有查到是僅出租停車位者，但房子本身還是自住，也會排除掉，「目前真正違規的比例是滿少的」。

行庫高層強調，會持續檢視新申貸、舊貸戶中有無可疑案件，並將其納入高風險名單之列，清查是否確實違規。

所謂違規案件與高風險案件不同，財政部官員說明，高風險僅是「疑似」違規，所以各銀行須先找到高風險貸款戶，掌握相關確切證據，並請對方說明，確認有違規情事，才進入收回利率補貼、重新核定貸款條件等處罰，完成所有流程需要一段時間。

公股行庫 新青安房貸 財政部

延伸閱讀

柯文哲：新青安助長炒房 未減輕年輕人壓力

新青安整理包／為何善意淪為炒房元凶？誰能貸、怎麼貸、爭議、新規一次看！

獨／八行庫查緝數字曝光 新青安疑似人頭戶逾1700件

新青安新規防濫用 行庫抓違規

相關新聞

外匯存底5732億美元創新高 外資持有台股債市值也新高

中央銀行統計6月底外匯存底金額為5732.99億美元，再創新高，較上月底小幅增加4.96億美元。外匯存底增加主要是因為孳...

6月外匯存底寫「三高」！聯準會今年降息幅度 外匯局長這麼說

中央銀行5日公布6月外匯存底，締造三項歷史新高紀錄。央行外匯局局長蔡烱民指出，6月底我國外匯存底金額為5,732.99億...

新青安追回補貼機制啟動 行庫：轉租戶占多數

新青安房貸違規戶首波查核，8大公股行庫已揪出罪證確鑿個案。公股行庫主管表示，違規者以轉租戶為多數，但占初步盤點的高風險案...

熱錢回頭 新台幣爆量走揚匯價連2升

熱錢繼續湧入，加上美元回落、亞幣反彈，激勵新台幣兌美元匯率連2升，今天收盤收32.475元，升0.5分，台北及元太外匯市...

首例投信基金經理人自行承認跟單 金管會罰停職半年

史上首例有基金經理人自行承認跟單。金管會今天公告，華南永昌投信盧姓前基金經理人向公司自行承認於擔任基金經理人期間，以職務...

台灣大搶進虛擬通貨市場 旗下富昇完成洗防法遵聲明

金管會今（5）日更新完成洗防法遵聲明的虛擬通貨業者名單，業者數量從25家增加至26家，第26家完成法遵聲明的業者是「富昇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。