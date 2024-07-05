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台灣大搶進虛擬通貨市場 旗下富昇完成洗防法遵聲明

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大哥大總經理林之晨。圖／台灣大提供
台灣大哥大總經理林之晨。圖／台灣大提供

金管會今（5）日更新完成洗防法遵聲明的虛擬通貨業者名單，業者數量從25家增加至26家，第26家完成法遵聲明的業者是「富昇數位股份有限公司」，是台灣大哥大投資的公司，由台灣大總經理林之晨擔任負責人。

台灣大今日出具最新回應指出，「謝謝主管機關同意，台灣大將積極為新科技金融服務做好完善準備。」

目前富昇數位僅先完成洗防聲明，但尚未加入VASP（台灣虛擬通貨）公會。

VASP公會理事長鄭光泰表示，公會樂見各領域業者加入虛擬通貨產業，「富昇數位股份有限公司」是第26間通過金管會洗防聲明的業者，由台灣大哥大總經理林之晨擔任負責人，擁有豐富的電信產業與輔導新創的經驗，盼能為產業注入更多資源與能量。

VASP公會會員須通過金管會洗防聲明得申請入會，期待「富昇數位股份有限公司」申請入會，未來26家業者將會齊心協力，與主管機關密切合作，制定自律規範，促進金融科技發展，強化台灣VASP產業國際競爭力。

產業人士指出，虛擬貨幣、虛擬資產一直都是科技圈的話題，目前台灣虛擬資產市場當中，多以新創業者為主，甚少有大型、老字號企業加入；現在有大型業者進駐，代表虛擬資產產業仍有發展前景，而且大型企業資源也夠，如能投入更多資源、找到更好的商業模式，也將帶動相關應用愈來愈多，虛擬資產產業也將蓬勃發展。

台灣大哥大 林之晨 金管會

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