首例投信基金經理人自行承認跟單 金管會罰停職半年
史上首例有基金經理人自行承認跟單。金管會今天公告，華南永昌投信盧姓前基金經理人向公司自行承認於擔任基金經理人期間，以職務上知悉消息利用特定人帳戶跟單，考量該名基金經理人主動承認，金管會輕罰停職半年。
金管會證期局今天公布，華南永昌投信盧姓前基金經理人在金管會查核發現前，向公司自承於擔任基金經理人期間，以職務上知悉消息，於基金帳戶從事個股交易期間，利用特定人帳戶為相同個股買賣，且未向公司申報。
金管會裁罰書指出，華南永昌投信辦理基金公開說明書刊印作業內容有未依規定辦理等缺失，亦已違反證券投資信託相關管理法令。
對於前述缺失，金管會命令華南永昌投信停止該名基金經理人執行業務6個月，並對華南永昌投信處以糾正及60萬元罰鍰。
此為史上首例有基金經理人自承跟單，金管會官員直言，此案相對以往罰度較輕，主要即是考量該名經理人並非如過往案例都是被查到或檢舉，而是自行承認，以往基金經理人若有利益衝突交易，金管會都是予解職處分。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 新青安整理包／為何善意淪為炒房元凶？誰能貸、怎麼貸、爭議、新規一次看！
▪ 他買房指名要凶宅 還限「35歲以下女鬼、有照片佳」眾人看傻
▪ 老屋小確幸 符合兩條件、北市18萬戶免繳房屋稅
▪ 先付60萬訂預售屋！他驚「頭期+裝潢」致身上沒錢 內行授1招：還有救
▪ 他怨冷氣開16度吹26度風 過來人建議做1事：超級冷又舒服
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言