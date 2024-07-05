首例投信基金經理人自行承認跟單 金管會罰停職半年

史上首例有基金經理人自行承認跟單。金管會今天公告，華南永昌投信盧姓前基金經理人向公司自行承認於擔任基金經理人期間，以職務上知悉消息利用特定人帳戶跟單，考量該名基金經理人主動承認，金管會輕罰停職半年。

金管會證期局今天公布，華南永昌投信盧姓前基金經理人在金管會查核發現前，向公司自承於擔任基金經理人期間，以職務上知悉消息，於基金帳戶從事個股交易期間，利用特定人帳戶為相同個股買賣，且未向公司申報。

金管會裁罰書指出，華南永昌投信辦理基金公開說明書刊印作業內容有未依規定辦理等缺失，亦已違反證券投資信託相關管理法令。

對於前述缺失，金管會命令華南永昌投信停止該名基金經理人執行業務6個月，並對華南永昌投信處以糾正及60萬元罰鍰。

此為史上首例有基金經理人自承跟單，金管會官員直言，此案相對以往罰度較輕，主要即是考量該名經理人並非如過往案例都是被查到或檢舉，而是自行承認，以往基金經理人若有利益衝突交易，金管會都是予解職處分。

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