熱錢回頭 新台幣爆量走揚匯價連2升

熱錢繼續湧入，加上美元回落、亞幣反彈，激勵新台幣兌美元匯率連2升，今天收盤收32.475元，升0.5分，台北及元太外匯市場總成交金額則爆出19.305億美元的大量。

台股4日充滿激情，不只台積電千金達陣，收盤攻上23522.53點，再創新高。今天指數高檔震盪，終場小漲34.06點，收在23556.59點，繼續改寫收盤新高。

外匯交易員指出，台股頻頻創高，吸引熱錢持續湧入，加上美元走弱，均推動新台幣走揚，不過投信匯出投資款，一度將匯價壓回，終場僅小幅收升。

新台幣兌美元開盤價為32.45元，最高32.41元、最低32.522元。今天同步收週線，本週累積小貶2.5分或0.08%。

展望新台幣走勢，外匯交易員認為，短線金融市場缺乏明顯方向性，新台幣陷入區間整理，投資人則靜待今晚將公布的美國非農數據，檢視經濟數字是否能延續市場對降息的期待。

中長期而言，外匯交易員指出，美國總統大選在政策上帶來較大不確定性，但高利率環境的副作用不可小覷，只要經濟數據持續放緩，美國聯準會（Fed）仍將釋出明確降息訊號，美元的強勢格局鬆動之下，亞幣便會有較明顯的反彈。

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