台灣大進軍虛擬通貨產業 公會：盼為產業注入更多能量
台灣大（3045）正式進入虛擬通貨產業，台灣虛擬通貨(VASP)公會理事長鄭光泰表示，VASP公會非常樂見各領域業者加入虛擬通貨產業，「富昇數位股份有限公司」是第26間通過金管會洗防聲明的業者，由台灣大哥大總經理林之晨擔任負責人，擁有豐富的電信產業與輔導新創的經驗，盼能為產業注入更多資源與能量。
VASP公會表示，公會旨在促進國內虛擬通貨產業發展，廣納合格之會員。VASP公會會員須通過金管會洗防聲明得申請入會，期待富昇數位股份有限公司申請入會，未來26家業者將會齊心協力，與主管機關密切合作，制定自律規範，促進金融科技發展，強化台灣VASP產業國際競爭力。
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