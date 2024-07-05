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台新銀行與台灣人工智慧實驗室開發金融GPT「台新腦」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台新銀行與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）今日宣布，在台灣以繁體中文為主的金融專業落地型金融GPT「台新腦」專案正式啟動。這是在可信任負責任且資料不外洩的AI機制下，創建的第一個金融專業GPT。

這一突破性創新，結合了AI Labs開發的繁體中文大型語言模型FedGPT，在可信任與負責任的框架內進行人工智慧技術的訓練與部署。「台新腦」是專為金融服務設計的FedGPT系統，匯集台新銀行內部的資料與知識庫，如金融法規與知識，進行訓練與驗證，是全球第一個以繁體中文因應全球法規對人工智慧於金融業高度監管下，建立可信任且負責任的大型語言模型。

與傳統GPT相比，「台新腦」擁有金融專業知識的訓練，能夠在問題模糊或非預設答案時，依照高度擬人化與智慧的能力，提供金融領域精準的回應。AI Labs的聯邦式語言模型(FedGPT)以生成式AI技術，保障金融機構領域資料的隱私與安全，使「台新腦」擁有國際大型語言模型的優勢，更具有台新銀行內部專業資料，訓練成為符合金融機構需求，契合金融專業的人性化、服務智慧化，有效提升真人客服的服務專業性以及效率。

「台新腦」的機器學習功能也會持續自主學習與持續進步，由Auto Copilot功能連結台新銀行內部的金融資訊系統，有效地輔助機構內部的流程。

AI Labs指出，2023年建立以台灣語音語料為主的聯邦式FedGPT，衍生了雅婷智慧的優勢，廣泛地蒐集繁體中文金融資訊，建立了解台灣金融、醫療與影視音媒體資訊等高監管專用領域的繁體語言模型（LLM），資料不需要離開機構，可透過金融專屬的GPT再學習機構內多樣化文件類型，包含金融客服、金融影像、金融表單等，建立金融機構企業等級的專屬大型語言模型，整合內部權限管理系統，保護隱私與資料安全，達到符合金管會人工智慧資安以及隱私指引。使用者能在指定所屬機構裡，選擇使用符合情境與領域之相對應知識庫，來獲得更準確的金融專業回答。

「台新腦」的核心技術包括內部技術微調與自動機器學習，這兩項技術使得即使在數據量有限的情況下，也能進行有效的訓練，而無需耗費大量GPU資源。並且可以根據資料進行持續更新和優化管理。這一系統不僅能夠針對金融領域提供精確的回答，還能進行問題檢查，確保回應的準確性與可靠性。

AI 人工智慧 台新

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